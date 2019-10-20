Антон Силуанов: Россия справится с резким снижением цен на сырье

Россия сможет выдержать резкое падение цен на нефть. Об этом сообщил в интервью телеканалу CNBC первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.

Цены на нефть в перспективеостанутся на уровне 50 долларов за баррель, считают в Минэнерго. Фото: Виктор Васенин

По его словам, низкие цены на нефть влияют на динамку российской экономики, поскольку она в значительной мере связана с производством и переработкой нефти. "Таким образом, наша задача - попытаться уменьшить зависимость от мировых цен на энергоресурсы", - сказал Силуанов (цитата по РИА Новости).

Он подчеркнул, что, несмотря на возможное снижение цен на нефть, у России будут деньги для выполнения обязательств, поскольку были аккумулированы значительные золотые запасы - более 7% ВВП.

Силуанов добавил, что даже при цене нефти 30 или 20 долларов за баррель государство "сможет выполнять обязательства в течение трех лет без каких-либо шоков и проблем для бюджета".

Ранее глава российского Минэнерго Александр Новак заявлял в интервью Reuters, что в долгосрочной перспективе стоимость нефти останется вблизи текущих уровней - 50 долларов за баррель. Такие цены на нефть, по мнению Новака, будут актуальны, поскольку рост добычи сырья в США и других странах нивелирует повышательное воздействие потерянных объемов производства в Иране и Венесуэле и таких событий, как сентябрьские атаки дронов на саудовскую нефтяную инфраструктуру.

"Все про 100 долларов давно забыли. Мы живем исходя из того, что в среднесрочной перспективе справедливые цены - 50 долларов. Бюджет в 2019-м у нас сверстан исходя из цены 43-45 долларов за баррель", - говорил Новак.

Тем временем

Переговоры МВФ по квотам прошли безрезультатно

Международный валютный фонд (МВФ) завершил пересмотр квот стран-акционеров с нулевым результатом,заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак. Планировалось, что страны договорятся об изменении подходов к формуле расчета квот. Развивающиеся страны должны были получить больше веса в МВФ, традиционные акционеры - потерять часть долей. В 1990 году на развивающиеся страны пришлось 40% глобальной экономики, к 2030 году их доля в мировом ВВП вырастет минимум до 60%. По словам Сторчака, перераспределение квот в МВФ остается противоположным.

Квота страны в МВФ определяет размер ее обязательств перед фондом, от нее зависит число голосов и доступ к финансированию. Последний раз квоты перераспределялись в 2010 году, когда капитал МВФ был увеличен на 100%, а развивающимся странам было передано 6% квот.