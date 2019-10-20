Новости

Крупный пожар на складе в Москвы ликвидирован 12:27
Боксер Гвоздик оказался в больнице после поражения от Бетербиева 12:25
Под Ярославлем задержан подозреваемый в убийстве пятерых детей 12:05
Археологи нашли 30 нетронутых саркофагов с мумиями 11:59
СК назвал основную версию ЧП в Красноярском крае 11:53
Новак: Украина пока не ответила на российские предложения по газу 10:45
Задержаны подозреваемые по делу о прорыве дамбы под Красноярском 10:40
Пожар в складском помещении на западе Москвы локализован 10:04
Джонсон отправил письмо Туску с просьбой отсрочки Brexit на три месяца 10:02
"Симпатичная полуторка". УАЗ вспомнил о модели, которая не пошла в серию 10:00
Правительство обяжет банки проверять клиентов по номеру телефона 09:51
Трамп назвал Клинтон невменяемой и признался в любви к России 09:43
В Уфе семь студентов колледжа попали в больницу после обеда 09:40
В Петербурге побили рекорд по массовому стоянию на гвоздях 09:15
В усадьбе известного художника в Ленобласти нашли клад 09:03
Складское помещение загорелось на западе Москвы 08:55
Около 1000 американских военных будут переброшены из Сирии в Ирак 08:40
Врач рассказала о простых способах резко "похорошеть" 08:15
Павлюченко и Ходыкин взяли серебро на Skate America 07:47
Степанова и Букин выиграли, но стали вторыми на Гран-при в США 07:30
Российский фигурист завоевал бронзу на Skate Americа 07:10
На "горячую линию" по красноярской трагедии позвонили сотни человек 07:02
Трамп отказался от идеи провести саммит G7 на своем курорте 06:52
Силуанов рассказал о подушке безопасности при падении цен на нефть 05:54
В столице Чили ввели комендантский час 05:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как можно использовать старые мобильные устройства
Как можно использовать старые мобильные устройства
Почему йоги редко болеют и что они для этого делают
Почему йоги редко болеют и что они для этого делают
Как ракета "Тополь" предотвратила третью мировую войну
Как ракета "Тополь" предотвратила третью мировую войну
20.10.2019 11:59
Рубрика: Общество

Археологи нашли 30 нетронутых саркофагов с мумиями

Текст: Наталья Панасенко

Неподалеку от города Луксор, в Долине Царей, археологи нашли 30 деревянных саркофагов времен правления 22-й династии фараонов (945-720 гг. до н. э.). Украшенные яркой росписью, они находятся в отличном состоянии. В министерстве по делам древностей Египта отметили, что эта находка - одна из самых крупных и важных с конца XIX века, сообщает Spiegel.

Саркофаги были найдены на территории некрополя Эль-Ассасиф, где находятся захоронения времен XV, XVI и XVIII династий.

Фото: Ministry of Culture Greece
Археологи сообщили о новых важных находках у острова Антикитера

30 саркофагов находилось всего в метре от поверхности земли. Археологи обнаружили их сложенными в два ряда. Несмотря на возраст (более чем 3000 лет), они хорошо сохранились: разноцветные украшения в виде змей, птиц и цветов лотоса видны отчетливо. Внутри саркофагов мумии женщин, детей и мужчин. Археологи предполагают, что саркофаги принадлежат семьям верховных жрецов. До сих пор они не вскрывались.

Салех Абдель-Галиль из министерства по делам древностей Египта сказал, что хорошее состояние саркофагов можно объяснить тем, что поблизости почти не было поселений. В густонаселенных районах артефакты часто повреждаются в ходе строительных работ или вспашки полей.

Саркофаги будут выставлены в Большом Египетском музее возле пирамид Гизы, который, как ожидается, откроется в следующем году.

Общество Наука В мире Африка Египет
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Правительство обяжет банки проверять клиентов по номеру телефона
Под Ярославлем задержан подозреваемый в убийстве пятерых детей
Силуанов рассказал о подушке безопасности при падении цен на нефть
Около 1000 американских военных будут переброшены из Сирии в Ирак
Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса