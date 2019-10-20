Банк России упрощает работу с наличными

Банки смогут перевозить монету без вооруженной охраны, контролировать обработку наличности с применением видеонаблюдения, автоматизировать передачу информации о загрузке и изъятии денег из разных устройств. Это следует из проекта указания Банка России. В частности, это должно оживить их угасший интерес к монете, из-за чего мелочь все более неохотно принимает торговля.

Новые правила перевозки монеты должны сработать вместе с развитием прямого обмена ею между банками, минуя кассовые центры ЦБ. "Риски при перевозке и хранении монеты низкие, - рассказал "РГ" замдиректора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко. - Например, если пачка пятитысячных банкнот (1000 листов) массой около килограмма - это 5 миллионов рублей, то в шестикилограммовом мешке с 10-рублевой монетой - всего 10 тысяч рублей".

Снижение требований к перевозке монеты позволит оптимизировать тарифы на эти операции, сообщил представитель Банка России. На стоимость инкассации наличных предложенные изменения практически не повлияют, но затраты на транспортировку монет могут сократиться на 15-20%, считает член правления ВТБ Валерий Чулков.

Новые правила перевозки монеты должны сработать вместе с развитием прямого обмена ею между банками, минуя кассовые центры ЦБ

"Издержки на инкассацию, скорее всего, снизятся, но незначительно", - отмечает первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

Последние два года над предложениями по упрощению операционных процессов активно работали все участники рынка наличного денежного обращения, говорит Чулков (он же возглавляет комитет по НДО в Ассоциации банков России). Их цель - внедрять инновационные технологии, связанные с еще более глубокой автоматизацией и роботизацией процессов, в том числе с применением телевизионной системы наблюдения и регистрации, цифровизацией документооборота, упрощением проведения кассовых операций. В ВТБ уже запущено несколько инновационных проектов, банк ожидает существенного эффекта от них на горизонте трех-пяти лет, но уже сейчас отмечается снижение издержек, сказал Чулков.

"Сбербанк постоянно находится в диалоге с Банком России по оптимизации кассово-инкассаторских процессов и предлагал ряд инициатив по данному направлению, - отметил представитель банка. - По предварительной оценке, некоторые из наших инициатив нашли отражение в размещенном проекте, например, возможность облегчения контрольных процедур при помощи средств видеофиксации".

35 процентов составит доля наличных средств в общем объеме денежного обращения к концу 2019 года, по прогнозу ЦБ

От того, как быстро банкам при поддержке ЦБ удастся снижать издержки на наличное обращение, зависит, как долго еще оно сможет конкурировать со всеми видами безналичных платежей. Им наличные быстро уступают свою долю - по прогнозу Банка России, по итогам этого года она снизится уже до 35%. Наличные менее удобны, но пока еще обходятся дешевле безналичных.