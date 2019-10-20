Банк России упрощает работу с наличными

Новости

Вышел трейлер "Чужака" по Стивену Кингу 16:58
Когтеточку эрмитажного кота Ахилла продали на аукционе в Петербурге 16:44
Вышел нецензурированный брутальный трейлер нового "Терминатора" 16:20
В Евпатории пьяный автоугонщик протащил полицейского по асфальту 16:05
Песков рассказал про подход Путина к внешней политике 16:01
В Кремле прокомментировали действия Турции в Сирии 15:57
Ford покинул Россию. Какие авто со скидками можно "зацепить" у дилеров? 15:52
В Крыму в ДТП сгорел пассажир BMW 15:45
В Алтайском крае снегопад оставил жилой район без света 15:23
Трейлер: расистский юмор в российской комедии "Новогодний ремонт" 15:08
В Красноярском крае допрошены подозреваемые в гибели старателей 15:08
Hummer возродят в виде электромобиля 15:00
Британское правительство запускает план "Овсянка" на случай жесткого Brexit 14:51
В матче "Оренбург" - "Крылья Советов" показали три красных карточки 14:44
Адвокат: Актера Дмитрия Марьянова убили в реабилитационном центре 14:40
При пожаре в Новосибирске погибли четыре человека 14:37
Путин отметил успехи в дорожном строительстве 14:12
В Красноярском крае найден один из шести пропавших при прорыве дамбы 14:03
Культ предка. Почему Land Rover Discovery Sport заставит забыть Freelander 14:00
Лавров рассказал о "разводках" в дипломатии 13:51
Видео: КамАЗ сумел выбраться из жуткой топи 13:50
Диетологи перечислили продукты, которые "никогда нельзя есть" 13:25
Социологи заявили о резком сокращении числа верующих христиан в США 13:19
Лавров рассказал, когда и почему ему бывало стыдно 13:12
Мужчина упал на рельсы в московском метро 12:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как можно использовать старые мобильные устройства
Как можно использовать старые мобильные устройства
Почему йоги редко болеют и что они для этого делают
Почему йоги редко болеют и что они для этого делают
Как ракета "Тополь" предотвратила третью мировую войну
Как ракета "Тополь" предотвратила третью мировую войну
20.10.2019 16:10
Рубрика: Экономика

Один и без оружия

Банк России упрощает работу с наличными
Текст: Игорь Зубков
Банки смогут перевозить монету без вооруженной охраны, контролировать обработку наличности с применением видеонаблюдения, автоматизировать передачу информации о загрузке и изъятии денег из разных устройств. Это следует из проекта указания Банка России. В частности, это должно оживить их угасший интерес к монете, из-за чего мелочь все более неохотно принимает торговля.
Фото: Виталий Юрчак/ РГ Фото: Виталий Юрчак/ РГ
Фото: Виталий Юрчак/ РГ

Новые правила перевозки монеты должны сработать вместе с развитием прямого обмена ею между банками, минуя кассовые центры ЦБ. "Риски при перевозке и хранении монеты низкие, - рассказал "РГ" замдиректора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко. - Например, если пачка пятитысячных банкнот (1000 листов) массой около килограмма - это 5 миллионов рублей, то в шестикилограммовом мешке с 10-рублевой монетой - всего 10 тысяч рублей".

Снижение требований к перевозке монеты позволит оптимизировать тарифы на эти операции, сообщил представитель Банка России. На стоимость инкассации наличных предложенные изменения практически не повлияют, но затраты на транспортировку монет могут сократиться на 15-20%, считает член правления ВТБ Валерий Чулков.

Новые правила перевозки монеты должны сработать вместе с развитием прямого обмена ею между банками, минуя кассовые центры ЦБ

"Издержки на инкассацию, скорее всего, снизятся, но незначительно", - отмечает первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
ЦБ РФ решил отменить ряд требований в рамках "регуляторной гильотины"

Последние два года над предложениями по упрощению операционных процессов активно работали все участники рынка наличного денежного обращения, говорит Чулков (он же возглавляет комитет по НДО в Ассоциации банков России). Их цель - внедрять инновационные технологии, связанные с еще более глубокой автоматизацией и роботизацией процессов, в том числе с применением телевизионной системы наблюдения и регистрации, цифровизацией документооборота, упрощением проведения кассовых операций. В ВТБ уже запущено несколько инновационных проектов, банк ожидает существенного эффекта от них на горизонте трех-пяти лет, но уже сейчас отмечается снижение издержек, сказал Чулков.

"Сбербанк постоянно находится в диалоге с Банком России по оптимизации кассово-инкассаторских процессов и предлагал ряд инициатив по данному направлению, - отметил представитель банка. - По предварительной оценке, некоторые из наших инициатив нашли отражение в размещенном проекте, например, возможность облегчения контрольных процедур при помощи средств видеофиксации".

35 процентов составит доля наличных средств в общем объеме денежного обращения к концу 2019 года, по прогнозу ЦБ

От того, как быстро банкам при поддержке ЦБ удастся снижать издержки на наличное обращение, зависит, как долго еще оно сможет конкурировать со всеми видами безналичных платежей. Им наличные быстро уступают свою долю - по прогнозу Банка России, по итогам этого года она снизится уже до 35%. Наличные менее удобны, но пока еще обходятся дешевле безналичных.

Экономика Финансы Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал про подход Путина к внешней политике
В Красноярском крае найден один из шести пропавших при прорыве дамбы
Лавров рассказал о "разводках" в дипломатии
Правительство обяжет банки проверять клиентов по номеру телефона
Под Ярославлем задержан подозреваемый в убийстве пятерых детей