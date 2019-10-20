Боксер Артур Бетербиев стал чемпионом мира по двум версиям

Россиянин Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика в поединке в Филадельфии и объединил два титула чемпиона мира: по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 79,38 кг.

Бетербиев выиграл у Гвоздика техническим нокаутом в десятом раунде. При этом, согласно судейским запискам, Александр вел по очкам на протяжении девяти раундов.

По словам Артура, в будущем он готов провести еще один объединительный поединок.

"Для меня главное - титул, а не имя. Мне все равно, кто будет в оппонентах. Бивол, Ковалев, Альварес - они мне не страшны", - сказал Бетербиев.

Теперь в активе Артура 15 побед (все нокаутом) и ни одного поражения. Он стал четвертым российским боксером в истории, объединившим два пояса чемпиона мира или более по престижным версиям.