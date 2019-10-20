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20.10.2019 14:51
Рубрика: В мире

Британское правительство запускает план "Овсянка" на случай жесткого Brexit

Текст: Екатерина Забродина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Состоится ли выход Британии из ЕС 31 октября, как и было запланировано, или сроки "развода" отодвинутся еще на три месяца, удастся ли Лондону и Брюсселю согласовать новый вариант соглашения - пока ответы на эти вопросы, похоже, не знает даже премьер Британии Борис Джонсон.

Джонсон отправил письмо Туску с просьбой отсрочки Brexit на три месяца

Правительство страны объявило в воскресенье о готовности запустить экстренный план действий на случай "жесткого" Brexit. Как писала ранее "РГ", он носит кодовое название "Овсянка" (Yellowhammer - по названию маленькой желтой птички, а вовсе не популярного у героев Артура Конан Дойла блюда, которое подается с обращением "сэр").

О том, что власти начинают реальную подготовку к выходу без сделки на случай, если им не удастся добиться отсрочки, заявил в стенах палаты общин Майкл Гоув, канцлер герцогства Ланкастерского, который отвечает за реализацию "жесткого Brexit". Его цитирует Reuters. По мнению чиновника, такой сценарий становится все более реальным. Он затронет жизненные интересы как самих британцев, так и граждан ЕС, живущих на Альбионе. Речь идет о самых разных аспектах - от миграционного законодательства до поставок лекарств и продуктов.

Как известно, 20 октября британское правительство проведет чрезвычайное заседание по этому вопросу.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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