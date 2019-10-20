Чемпионом юбилейного "ВТБ Кубка Кремля" стал россиянин

В финальном матче 22-летний Рублев, посеянный на турнире под шестым номером, разгромил седьмую ракетку турнира, прошлогоднего финалиста француза Адриана Маннарино со счетом 6:4, 6:0. Матч продолжался всего 1 час 2 минуты.
Напомним, что в 2018-м Маннарино так же беззубо проиграл Карену Хачанову - 2:6, 2:6. Рублев попытался подбодрить соперника, который был в шоке от того, что матч сложился именно таким образом.
- Знаю, как тяжело проигрывать в финале. Особенно два года подряд. Но у меня сегодня день рождения, мне немножко больше повезло, - обратился Рублев к Маннарино. - Однако два финала в Москве - это тоже большое достижение.
"Ты был слишком хорош", - признал француз. Андрей действительно провел отличный матч. А учитывая статистику выступлений Рублева в Москве, этот успех для него особенный.
- Не могу описать словами, что чувствую. Как я много раз говорил, все мое детство связано с этим турниром. Это взросление, это история. Безумное счастье просто выступать здесь. А выиграть в свой день рождения - суперподарок, - сказал Андрей в интервью на корте. - Спасибо всем, кто приходил с первого дня на трибуны, поддерживал и верил. Это помогало и придавало сил.
В этом году, к сожалению, российского дубля не получилось. В 2018-м титул взяли Карен Хачанов и Дарья Касаткина. В 2019-м в женском финале боролась Анастасия Павлюченкова. Она выиграла первый сет, но в итоге уступила швейцарке Белинде Бенчич со счетом 6:3, 1:6, 1:6.
В субботу на центральном корте ледового дворца в "Крылатском" прошло чествование всех российских победителей московского турнира. Но в этот же день пришло печальное известие. Из жизни ушел чемпион 1994 года Александр Волков.
На протяжении своей карьеры Волков выиграл три турнира категории ATP в одиночном разряде, в составе сборной России дважды, в 1994-1995 годах, был финалистом Кубка Дэвиса, а уже в качестве тренера помог Марату Сафину завоевать трофей на US Open-2000 и стать первой ракеткой мира.