Чемпионом юбилейного "ВТБ Кубка Кремля" стал россиянин

Андрей Рублев стал победителем "ВТБ Кубка Кремля", который завершился на кортах в "Крылатском". За предыдущие шесть лет участия в "основе" одиночного турнира Рублев ни разу не преодолел даже барьер первого круга. Но нашел свою игру в нужный момент, выиграв титул на 30-м, юбилейном турнире в свой собственный день рождения.

Победив в Москве, Андрей Рублев сделал себе прекрасный подарок на день рождения. 20 октября ему исполнилось 22 года. Фото: Михаил Синицын.

В финальном матче 22-летний Рублев, посеянный на турнире под шестым номером, разгромил седьмую ракетку турнира, прошлогоднего финалиста француза Адриана Маннарино со счетом 6:4, 6:0. Матч продолжался всего 1 час 2 минуты.

Сначала советские, а потом российские теннисисты ранее выигрывали в Москве 15 раз, но победа Андрея Рублева стала особенной

Напомним, что в 2018-м Маннарино так же беззубо проиграл Карену Хачанову - 2:6, 2:6. Рублев попытался подбодрить соперника, который был в шоке от того, что матч сложился именно таким образом.

- Знаю, как тяжело проигрывать в финале. Особенно два года подряд. Но у меня сегодня день рождения, мне немножко больше повезло, - обратился Рублев к Маннарино. - Однако два финала в Москве - это тоже большое достижение.

"Ты был слишком хорош", - признал француз. Андрей действительно провел отличный матч. А учитывая статистику выступлений Рублева в Москве, этот успех для него особенный.

- Не могу описать словами, что чувствую. Как я много раз говорил, все мое детство связано с этим турниром. Это взросление, это история. Безумное счастье просто выступать здесь. А выиграть в свой день рождения - суперподарок, - сказал Андрей в интервью на корте. - Спасибо всем, кто приходил с первого дня на трибуны, поддерживал и верил. Это помогало и придавало сил.

В этом году, к сожалению, российского дубля не получилось. В 2018-м титул взяли Карен Хачанов и Дарья Касаткина. В 2019-м в женском финале боролась Анастасия Павлюченкова. Она выиграла первый сет, но в итоге уступила швейцарке Белинде Бенчич со счетом 6:3, 1:6, 1:6.

Утрата

В субботу на центральном корте ледового дворца в "Крылатском" прошло чествование всех российских победителей московского турнира. Но в этот же день пришло печальное известие. Из жизни ушел чемпион 1994 года Александр Волков.

На протяжении своей карьеры Волков выиграл три турнира категории ATP в одиночном разряде, в составе сборной России дважды, в 1994-1995 годах, был финалистом Кубка Дэвиса, а уже в качестве тренера помог Марату Сафину завоевать трофей на US Open-2000 и стать первой ракеткой мира.