Die Welt: Путин побеждает без войны

Немецкое издание Die Welt, анализируя обстановку в Сирии и последние действия таких игроков, как Турция и США, отмечает, что президент России добился в регионе того, "о чем мудрые военачальники во все века только мечтают: победы без войны".

Обозреватель отмечает, что в результате геополитических игр конца 1980-х - начала 1990-х годов, когда распался СССР, возникло ощущение, что "дальнее зарубежье" и "евразийская зона безопасности" для Москвы навсегда потеряны, но сейчас "положение дел изменилось радикальным образом".

При этом еще несколько десятилетий назад Америка "была убеждена в своей непоколебимой правоте" - например, когда в 1991 году, после операции в Персидском заливе, провозгласила себя "гарантом нового миропорядка".

Тогда бывший советник Картера по нацбезопасности Збигнев Бжезинский написал свою книгу "Единственная выжившая супердержава" про США, которые распространяли свое влияние и на европейский континент. Теперь там "можно наблюдать все, что осталось" от этого геополитического влияния. По мнению автора, золотые времена НАТО как трансатлатнического альянса тоже "остались позади".