Диетологи перечислили продукты, которые "никогда нельзя есть"

Специалисты из Испании считают заблуждением распространенное мнение о том, что есть можно все, что хочется, но в меру. Некоторые продукты лучше из рациона исключить вовсе, советуют они. Об этом пишет La Vanguardia.

К однозначно вредному продукту эксперты отнесли рафинированную муку. Ее лучше заменить цельнозерновой.

- При переработке зерновых исключаются клетчатка и другие питательные вещества, в дополнение к тому факту, что очищенные продукты имеют высокий гликемический индекс, - отметила диетолог Мария Мерино, добавив, что такая еда истощает поджелудочную железу и в перспективе это грозит развитием диабета.

В список также попали молочные продукты с низким содержанием жира (в них добавляют сахар), ветчины и грудинка.

- В той же ветчине самого мяса 50%, а остальные - это добавки, крахмал и другие вредные "начинки", поэтому ее лучше заменить в бутерброде на хумус, гуакамоле, яйцо, овощной паштет, ореховые сливки, тахини, - посоветовала Мария Мерино.

По мнению диетолога Пилар Эскер, употребление пары бокалов вина или пива в день (и зачастую - якобы в "лечебных" целях) здоровью только навредит.