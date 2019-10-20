Дмитрий Медведев рассказал Европе о справедливом мире

Цель манипуляций историческими фактами, открытой пропаганды нацистских идей - перекроить мир, уверен премьер-министр Дмитрий Медведев. Россия считает справедливым только многополярный мир, в котором государства не заставляют выбирать между Западом и Востоком.

В дни, когда Сербия отмечает 75-ю годовщину освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков, глава российского правительства посетил с визитом эту дружественную балканскую страну. От трапа самолета Медведев сразу отправился на аэродром Батайница, где вместе с президентом Сербии Александаром Вучичем присутствовал на юбилейном параде военной техники.

Россия готова оказывать всю необходимую помощь Сербии для сохранения суверенитета страны

Выступая перед депутатами Народной скупщины - высшего законодательного органа Сербии - российский премьер поблагодарил страну за стремление сохранить правду о событиях Второй мировой войны, противостоять попыткам искажения истории. Недавно это балканское государство собрало представителей движения "Бессмертный полк" на первой международной конференции памяти победителей.

- Это особенно важно, когда в ряде государств - и, к сожалению, европейских государств - сегодня сносят памятники солдатам, которые освободили их от фашизма. Палачей, которые виновны в уничтожении огромного количества людей, объявляют национальными героями, а открытая пропаганда нацистских идей или агрессивные акции неонацистов становятся совершенно обыденным делом, - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Такое беспамятство, уверен он, опасно, потому что подрывает важнейшие принципы международных отношений, а вырабатывались они именно после Второй мировой войны. "Цель этих манипуляций - перекроить мир, подменить нормы международного права надуманными предлогами, которые позволяют продвигать всякого рода нелегитимные односторонние решения, оправдывать любые действия, в том числе самые деструктивные", - объяснил премьер-министр РФ.

Сербия на себе ощутила последствия предпринимаемых в обход международного права шагов, прозвучали в стенах Народной скупщины воспоминания о событиях 1999 года, когда суверенная Югославия подверглась мощнейшим бомбардировкам со стороны НАТО. "Россия поддерживала тогда и поддерживает сейчас сербский народ и готова оказывать вам всю необходимую помощь для сохранения суверенитета и территориальной целостности", - заверил Медведев. Москва, добавил он, заинтересована исключительно в мирном урегулировании проблемы, связанной с Косово.

Укрепление позиций суверенных государств, отстаивание национальных интересов не противоречит модели глобализации, открытого общества, не сомневается глава российского кабмина. "Справедливым сегодня является только многополярный мир, и он возможен на основе уважения национальных интересов, на основе невмешательства во внутренние дела", - заявил Дмитрий Медведев.

Так рассуждают далеко не все в мире. Даже в Европе одни государства порой навязывают другим безальтернативный выбор - идти на Запад или на Восток. "На самом деле нужно идти и на Запад, и на Восток", - заметил премьер и добавил, что нужно выстраивать сотрудничество в интересах своих стран, без идеологических клише.

Кроме того, Дмитрий Медведев провел переговоры с руководством Сербии. По их итогам страны подписали более десяти соглашений о развитии многостороннего сотрудничества, включая пакет документов для развития транспортной инфраструктуры Сербии.

Между тем

В "Газпроме" назвали условие для транзита газа через Украину в 2020 году

Единственным вариантом дальнейших газовых транзитных отношений с Украиной в "Газпроме" видят продление с 1 января 2020 года действующего соглашения. Но до этого должны быть урегулированы все судебные споры, заявил глава компании Алексей Миллер на встрече с Дмитрием Медведевым.

На повестке остро стоит вопрос об окончании в этом году договора на транзит газа в Европу по территории соседнего государства. "До заключения нового контракта необходимо полностью урегулировать все судебные споры, а их достаточно много, - подчеркнул глава компании. - И здесь надо отметить решение Стокгольмского суда, который фактически внес дисбаланс в два контракта: контракт на поставку и контракт на транзит через территорию Украины". В самой Украине против "Газпрома" было вынесено несколько антимонопольных решений. Все они надуманные, поскольку, отметил Миллер, компания не осуществляет никакой транспортной деятельности на территории этой страны.

- Международная практика знает примеры, когда споры компаний урегулировались в досудебном порядке, и мы предлагаем такой нулевой вариант, который бы полностью прекратил все судебные иски: все иски были бы отозваны и была бы подведена черта под всей этой историей, - заявил Алексей Миллер.

Он добавил, что открытым остается вопрос, по какому законодательству оформлять новый транзитный договор. Наконец, от Украины ждут четкого ответа, собирается ли страна покупать российский газ и в каких объемах.

Власти на Украине меняются, а проблемы остаются прежние, заключил Дмитрий Медведев, и граждане этой страны по-прежнему вынуждены платить за российский газ, приобретаемый по реверсу, по тем же высоким ценам. "Но это их выбор. Это их право. Хотя очевидно, что от этого страдают обычные граждане Украины", - заявил премьер-министр.

Особая папка

Минобороны России разместило на своем сайте рассекреченные архивные документы, посвященные 75-летию освобождения Белграда от фашистских оккупантов. Журнал боевых действий 3го Украинского фронта и 57-й армии, политдонесения и наградные листы рассказывают о подвигах наших воинов в боях за Белград, свидетельствуют о зверствах гитлеровцев на территории Югославии.

Белградская стратегическая наступательная операция, в результате которой немцев изгнали из столицы Югославии, завершилась 20 октября 1944 года. Освобождение Белграда сопровождалось ожесточенными боями. Еще до начала штурма Белграда нашему командованию стало известно: фашисты намереваются оставить после себя в югославской столице сплошные развалины. Они подготовили к уничтожению исторические памятники, крепость, водопроводную и канализационную сети, электростанцию, речной порт. Поэтому по мере освобождения городских кварталов по приказу командования 3-го Украинского фронта войска немедленно приступали к разминированию важнейших объектов. К примеру, из журнала боевых действий 11-й отдельной штурмовой инженерно-саперной бригады узнаем, как были спасены от полного разрушения гостиница "Албания" и крепость Калемегдан.

Зато с каким восторгом жители встречали своих освободителей! Вот строки из политдонесения 57-й армии: "Женщины подносили цветы бойцам и командирам, украшали ими проходящие автомашины. Все улицы были заполнены народом, приветствующим Красную Армию". А это другое документальное свидетельство: "Немцы подбили наш танк, когда еще не кончились бои, а жители города разукрасили этот танк цветами, красочными лентами".

Подготовил Юрий Гаврилов