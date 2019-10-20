Задача резко поднять производительность труда была поставлена в майском указе президента Владимира Путина еще в 2012 году.

К 2018 году она должна была вырасти в 1,5 раза к уровню 2011-го. Однако целевой показатель достигнут не был, производительность труда выросла в среднем на 5,5 процента. Сейчас она составляет около 26 долларов в час, что втрое меньше, чем в Германии и США, и вдвое, чем в среднем по ОЭСР.

В майском указе 2018 года задача трансформировалась в более реалистичные параметры: к 2024 году производительность труда на крупных и средних несырьевых предприятиях должна расти как минимум на 5 процентов в год. В Нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости" должны участвовать не менее 10 регионов в год и не менее 10 тысяч компаний крупного и среднего уровня. По такому расчету производительность труда в РФ отстанет от показателя Евросоюза в среднем по всей экономике в 2,9 раза, считает профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ "ВШЭ") доктор экономических наук Игорь Николаев. Сейчас по отраслям разброс отставания составляет 2-5 раз. Самое большое - в аграрной сфере (5,3), в IT-сфере оно составляет 3,7, госуправлении и соцуслугах - 3,2 раза, НИР и других профессиональных услугах - 2,1 раза, финансах - 2,3.

Причины такого отставания экономисты называют разные: устаревшие технологии, уровень квалификации работников, мотивация, неэффективный менеджмент и т.д.

"Я бы поставил на первое место фактор износа основных фондов, - заявил "РГ" директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ "ВШЭ" Георгий Остапкович. - В нашей промышленности коэффициент износа больше 50 процентов. По оценкам, если взять первую сотню наших крупных предприятий, то более 50 из них еще частично работают на советском оборудовании, на котором невозможно поднять производительность труда.

"Говорить о значительном отставании российских предприятий по производительности труда, на мой взгляд, не совсем корректно, - считает замдиректора Центра промышленной политики ИСИЭЗ НИУ "ВШЭ" Нина Миняева. - Не всегда можно точно оценить, какой объем работ компания отдает на аутсорсинг. Многие российские предприятия держат весь привлекаемый к работам персонал в штате. Зарубежные же часто передают значимые объемы работ субподрядным организациям. Если пересчитывать показатели с этими поправками, то отечественные компании становятся более сопоставимы с зарубежными".

Наши люди могут изобрести любую конструкцию, но как дело коснется внедрения, возникает затор

Для значимого повышения производительности труда нужен инновационный прорыв - замена старой техники и технологий на новые, говорят эксперты.

"Инновационные прорывы у нас не идут в технологиях, где и есть основной ресурс роста производительности труда, - поясняет Георгий Остапкович. - Наши люди могут изобрести любую конструкцию и механизм, но когда дело касается внедрения, возникает затор. Проблема в регуляторике, бюрократии. Второй фактор - компетенции. Конечно, по отдельным отраслям (атомная, космическая) мы даже опережаем развитые страны. Но есть и отрасли, где кадры менее квалифицированы".

Другие эксперты связывают рост производительности труда с внедрением концепции "Индустрия 4.0", цифровизацией основных отраслей. Но высказываются и опасения о том, что при этом будет расти и безработица, что усилит конкуренцию за рабочие места и снизит уровень зарплат. Чтобы избежать этого, необходимо создавать систему непрерывного повышения квалификации и переобучения, переквалификации взрослого населения, а также популяризации рабочих процессий.

"Есть ключевые вещи, влияющие на повышение производительности труда. Это организационные изменения, внедрение инноваций (роботизация и автоматизация процессов, использование энергоэффективных решений), интенсивность использования мощностей и т.д., - полагает Нина Миняева. - Корректно воздействуя на эти факторы, предприятие может повысить производительность труда. Важно также управление персоналом и развитие человеческого капитала - качество образования сотрудников, затраты на обучение и повышение квалификации".

Кстати

Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" рассчитан в основном на средние компании. В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" по предложению представителей МСП Минэкономразвития России разработает образовательную программу по повышению производительности труда для микропредприятий, сообщила на ПМЭФ-2019 руководитель департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Милена Арсланова.