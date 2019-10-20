Новости

ПБК ЦСКА обыграл польский клуб "Зелена-Гура" в гостях 21:34
Вышел клип на новую песню сольного проекта лидера Rammstein 20:59
Росприроднадзор проверит все дамбы в России 20:44
Леди Гага, которую фанат уронил со сцены, выложила рентгеновский снимок 20:43
В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая 20:31
В Барселоне протестующие несут мусор к представительству Испании 20:13
Назван актер, который сыграет Загадочника в новом "Бэтмене" 19:57
Элтон Джон жестко раскритиковал ремейк "Короля Льва" 19:35
В Волгограде задержан подозреваемый в убийстве сотрудницы детcада 19:15
В Хабаровске на соревнованиях погиб росгвардеец 19:03
В Крыму заложили памятный знак на месте встречи Николая II с женой 18:47
Американцы разбомбили собственную авиабазу в Сирии 18:45
Шойгу прибыл в КНР для участия в военном форуме 18:44
Сколько автоконцерны зарабатывают на российском рынке 18:24
Подозреваемый в поджоге дома под Ярославлем заявил, что был пьян 18:00
Появилось новое фото перенесшей "пластику" 77-летней Веры Алентовой 17:47
Павлюченкова не смогла выиграть титул на "ВТБ Кубок Кремля" 17:27
СК показал допрос подозреваемых в гибели рабочих под Красноярском 17:10
Вышел трейлер "Чужака" по Стивену Кингу 16:58
Когтеточку эрмитажного кота Ахилла продали на аукционе 16:44
Вышел нецензурированный брутальный трейлер нового "Терминатора" 16:20
В Евпатории пьяный автоугонщик протащил полицейского по асфальту 16:05
Песков рассказал про подход Путина к внешней политике 16:01
В Кремле прокомментировали действия Турции в Сирии 15:57
Ford покинул Россию. Какие авто со скидками можно "зацепить" у дилеров? 15:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как можно использовать старые мобильные устройства
Как можно использовать старые мобильные устройства
Почему йоги редко болеют и что они для этого делают
Почему йоги редко болеют и что они для этого делают
Как ракета "Тополь" предотвратила третью мировую войну
Как ракета "Тополь" предотвратила третью мировую войну
20.10.2019 21:13
Рубрика: Экономика

Работают на износ

Росту производительности труда поможет технологический прорыв и новое оборудование
Текст: Татьяна Батенёва
Российская газета - Спецвыпуск № 236(7994)
Задача резко поднять производительность труда была поставлена в майском указе президента Владимира Путина еще в 2012 году.
Современные станки с ЧПУ повышают эффективность компании. Фото: Донат Соррокин / ТАСС Современные станки с ЧПУ повышают эффективность компании. Фото: Донат Соррокин / ТАСС
Современные станки с ЧПУ повышают эффективность компании. Фото: Донат Соррокин / ТАСС

К 2018 году она должна была вырасти в 1,5 раза к уровню 2011-го. Однако целевой показатель достигнут не был, производительность труда выросла в среднем на 5,5 процента. Сейчас она составляет около 26 долларов в час, что втрое меньше, чем в Германии и США, и вдвое, чем в среднем по ОЭСР.

В майском указе 2018 года задача трансформировалась в более реалистичные параметры: к 2024 году производительность труда на крупных и средних несырьевых предприятиях должна расти как минимум на 5 процентов в год. В Нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости" должны участвовать не менее 10 регионов в год и не менее 10 тысяч компаний крупного и среднего уровня. По такому расчету производительность труда в РФ отстанет от показателя Евросоюза в среднем по всей экономике в 2,9 раза, считает профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ "ВШЭ") доктор экономических наук Игорь Николаев. Сейчас по отраслям разброс отставания составляет 2-5 раз. Самое большое - в аграрной сфере (5,3), в IT-сфере оно составляет 3,7, госуправлении и соцуслугах - 3,2 раза, НИР и других профессиональных услугах - 2,1 раза, финансах - 2,3.

Фото: Из архива Распадской угольной компании
В Кузбассе внедряют интеллектуальную систему охраны труда

Причины такого отставания экономисты называют разные: устаревшие технологии, уровень квалификации работников, мотивация, неэффективный менеджмент и т.д.

"Я бы поставил на первое место фактор износа основных фондов, - заявил "РГ" директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ "ВШЭ" Георгий Остапкович. - В нашей промышленности коэффициент износа больше 50 процентов. По оценкам, если взять первую сотню наших крупных предприятий, то более 50 из них еще частично работают на советском оборудовании, на котором невозможно поднять производительность труда.

"Говорить о значительном отставании российских предприятий по производительности труда, на мой взгляд, не совсем корректно, - считает замдиректора Центра промышленной политики ИСИЭЗ НИУ "ВШЭ" Нина Миняева. - Не всегда можно точно оценить, какой объем работ компания отдает на аутсорсинг. Многие российские предприятия держат весь привлекаемый к работам персонал в штате. Зарубежные же часто передают значимые объемы работ субподрядным организациям. Если пересчитывать показатели с этими поправками, то отечественные компании становятся более сопоставимы с зарубежными".

Наши люди могут изобрести любую конструкцию, но как дело коснется внедрения, возникает затор

Для значимого повышения производительности труда нужен инновационный прорыв - замена старой техники и технологий на новые, говорят эксперты.

"Инновационные прорывы у нас не идут в технологиях, где и есть основной ресурс роста производительности труда, - поясняет Георгий Остапкович. - Наши люди могут изобрести любую конструкцию и механизм, но когда дело касается внедрения, возникает затор. Проблема в регуляторике, бюрократии. Второй фактор - компетенции. Конечно, по отдельным отраслям (атомная, космическая) мы даже опережаем развитые страны. Но есть и отрасли, где кадры менее квалифицированы".

Другие эксперты связывают рост производительности труда с внедрением концепции "Индустрия 4.0", цифровизацией основных отраслей. Но высказываются и опасения о том, что при этом будет расти и безработица, что усилит конкуренцию за рабочие места и снизит уровень зарплат. Чтобы избежать этого, необходимо создавать систему непрерывного повышения квалификации и переобучения, переквалификации взрослого населения, а также популяризации рабочих процессий.

Фото: администрация губернатора Пермского края
В Перми обсудят новшества в нацпроекте производительности труда

"Есть ключевые вещи, влияющие на повышение производительности труда. Это организационные изменения, внедрение инноваций (роботизация и автоматизация процессов, использование энергоэффективных решений), интенсивность использования мощностей и т.д., - полагает Нина Миняева. - Корректно воздействуя на эти факторы, предприятие может повысить производительность труда. Важно также управление персоналом и развитие человеческого капитала - качество образования сотрудников, затраты на обучение и повышение квалификации".

Кстати

Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" рассчитан в основном на средние компании. В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" по предложению представителей МСП Минэкономразвития России разработает образовательную программу по повышению производительности труда для микропредприятий, сообщила на ПМЭФ-2019 руководитель департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Милена Арсланова.

Экономика Работа Занятость
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Пенсионном фонде рассказали, как выйти на пенсию раньше срока
СК показал допрос подозреваемых в гибели рабочих под Красноярском
Песков рассказал про подход Путина к внешней политике
Правительство обяжет банки проверять клиентов по номеру телефона
Рублев выиграл "ВТБ Кубок Кремля" в свой день рождения