Эрдоган озвучил условия возобновления операции Турции в Сирии

Турецкий лидер Тайип Эрдоган назвал партнерам из США и Европы условия, при которых он намеревается возобновить операцию "Источник мира" в Сирии.

"Если террористы в течение отведенных 120 часов не покинут зону безопасности, то операция будет продолжена", - приводит ТАСС слова президента Турции, сказанные во время его выступления в Стамбуле.

Эрдоган добавил, что уже уведомил об этом американскую сторону и руководство стран Европейского Союза.

Кроме того, он снова заявил о намерении обсудить операцию в Сирии с российским коллегой Владимиром Путиным во время визита в Сочи, который состоится 22 октября.