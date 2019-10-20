Бумажные свидетельства о поверке счетчиков, которыми массово торгуют мошенники, отменяются, точнее, становятся необязательными. Подтверждением результата поверки станет запись в базе данных, которая доступна через портал госуслуг.

Вместо выдачи бумаги о поверке счетчика специалист в вашем присутствии сделает запись через портал госуслуг. Во всех случаях ссылаться нужно будет на эту запись в реестре Росстандарта. Фото: Photoxpress.

Об этом в интервью "РГ" рассказал руководитель Росстандарта Алексей Абрамов. Выдача бумажных документов останется возможной по желанию владельца прибора учета. Законопроект об этом правительство внесло в Госдуму.

Алексей Владимирович, что изменится с введением электронной фиксации поверок?

Алексей Абрамов: После того как специалист сделает поверку прибора учета, он в присутствии владельца должен будет занести ее результаты в наш реестр через портал госуслуг. Эта запись будет выступать единственным подтверждением поверки прибора учета и информировать владельца о дате следующей поверки.

Владелец квартиры всегда будет в курсе, проверен его счетчик или нет, он получит защиту от звонков и извещений мошенников о срочной и неминуемой проверке

Результаты поверок и сейчас вносятся в наш реестр - федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, но, во-первых, эта запись имеет исключительно справочный характер, а во-вторых, результат поверки отображается только через несколько дней после передачи сведений. Сейчас мы работаем над тем, чтобы услуга предоставлялась в режиме онлайн и результаты поверок, и вообще всех метрологических работ, имели юридическую силу не в бумажном варианте, а в виде электронной записи в реестре. В этом случае владелец будет всегда в курсе, проверен его прибор или нет, и он будет защищен от звонков и извещений о срочной и "неминуемой" поверке или замене.

Мошенникам не только будет сложнее навязывать свои услуги, но и нам будет проще бороться с ними. И если какая-то организация, занимающаяся поверкой приборов учета на дому, с двумя метрологами в штате, попытается заявить, что в ночь с 31 декабря на 1 января было проверено 100 счетчиков, информационная система просто откажется это принять.

Но этой организации ничто не помешает работать дальше?

Алексей Абрамов: Да, их деятельность не подпадает под прямой метрологический надзор. Пострадавший от неправомерных действий компании владелец прибора учета может обратиться в Росаккредитацию, и его обращение послужит поводом для внеочередной проверки. Хотя "чистота" работ по поверке и своевременная передача результатов в фонд требует именно метрологического надзора. В ближайшее время планируем предложить такие поправки в законодательство. Но даже и без этого "мухлевать" будет сложнее, поскольку совершенное действие сразу же приобретает формат электронного протокола в информационной системе.

Поскольку в области поверки бытовых приборов учета много подделок и махинаций, очень важно сделать максимально прозрачной фиксацию результатов метрологических работ. А что может быть прозрачнее электронной записи в официальном реестре? Ни одна бумага не может с этим соревноваться.

Как контролеры будут выявлять недолив бензина

Какая часть АЗС зарабатывает тем, что недоливает топливо?

Алексей Абрамов: В 2019 году установлено уже 39 случаев "недолива" на АЗС - это 19% от всех проверенных нами автозаправочных станций. И многочисленные жалобы граждан на "недолив" топлива продолжают поступать в Росстандарт и его территориальные органы во всех регионах - с начала года их уже более двухсот. При этом хочу обратить внимание, что в основном мы проводим плановые проверки, о которых по закону уведомляем проверяемую организацию. Понятно, что, зная об инспекции, АЗС может "подготовиться" к ней с помощью определенных технических средств и программного обеспечения. Существуют и внеплановые проверки, но они проводятся в случае обращения гражданина с жалобой на конкретную АЗС и только с согласия Генпрокуратуры. Поэтому приходится признать, что на сегодняшний день наши руки связаны в этой части надзора.

Когда Росстандарт начнет контрольные закупки на недолив топлива?

Алексей Абрамов: Мы как раз сейчас на этапе внесения в правительство законопроекта, который дает нам это право. Другой законопроект, вводящий оборотные штрафы за недолив, уже был направлен в правительство, но инициатива будет реализована, видимо, немного иначе - этот подход планируется интегрировать в готовящуюся сейчас новую версию Кодекса об административных правонарушениях. На примере введения таких штрафов за фальсификат топлива мы видим, что дисциплина на рынке улучшается. Если в 2015 году нарушения по качественным характеристикам топлива выявлялись более чем в 20% случаев, то с введением "оборотных" штрафов по итогам 2018 года и 6 месяцев 2019 года этот показатель составляет 8,8%. Безусловно, нужно продолжать эту работу, и в рамках решения этой задачи мы наводим порядок на нефтебазах.

Как защитить топливораздаточные колонки от вмешательства извне? Это же прежде всего манипуляции на программном уровне?

Алексей Абрамов: Да. Программа может быть настроена так, что на любом пистолете устанавливается конкретный процент недолива. Помните, была такая проблема с процентом выигрыша в игровых автоматах? То же самое и здесь. Индикатор покажет вам 30 литров, но на самом деле в бак попало 29,7 литра, а если показывает 60 литров - 59,4 литра и так далее. Это немного, и датчик в баке эту разницу даже не поймает.

Если приехать на заправку на автомобиле с символикой Росстандарта, мы увидим, что схема бьется: купили 20 литров, залили 20 литров. Чтобы увидеть, как дела обстоят на самом деле, существуют два варианта - тайный покупатель и неожиданный визит проверяющих, в ходе которого они предлагают запустить конкретные ТРК и смотрят, сколько топлива в реальности отпущено.

Алексей Абрамов: На каждой пятой заправке выявлен недолив топлива. Фото: Аркадий Колыбалов.

Для софта игровых автоматов в свое время ввели периодическую сертификацию, независимую оценку, и манипуляции прекратились. Здесь мы будем двигаться примерно в том же направлении. Проверяться будет не конкретная колонка, а ее работа как измерительной системы, в том числе в связке с оператором за кассой. Сегодня при проверке на АЗС нам говорят: "Зачем вы к кассиру заходите? Тестируйте колонку, а мы запустим как положено". Только когда проверка будет комплексной и внезапной, мы сможем фиксировать "недолив".

Также у нас в планах утверждение в первой половине 2020 года нового национального стандарта взамен устаревшего ГОСТа 1989 года на топливораздаточные колонки. Установленная им точность измерения количества отпускаемого топлива имеет значительную погрешность, в том числе от температуры окружающей среды. Также положения этого ГОСТа позволяют недобросовестным продавцам топлива использовать различные приспособления и вредоносное программное обеспечение, позволяющие "обманывать" расходомер. Кроме того, ГОСТ в полной мере не регулирует вопросы безопасности колонок.

В рамках разработки нового стандарта предполагается признание ТРК измерительной системой, подлежащей периодическим поверкам целиком, введение требований к программному обеспечению, устанавливаемому производителем, и требований к методам идентификации несанкционированного доступа, а также к безопасности колонок.

Как это будет технически выглядеть?

Алексей Абрамов: Есть много инструментов для контроля целостности цифровых систем, например, электронные пломбы, по которым можно отслеживать, подцеплялся к ним кто-то или нет.

Проверяться будет не конкретная колонка на АЗС, а ее работа в паре с оператором за кассой. Контролеры "поймают" недолив на 1%

К контрольной закупке, так же как в случае с экспресс-анализатором качества топлива, должен быть еще технический прибор, чтобы это было незаметно. Потому что, как только кто-то приходит с чем-то похожим на образцовый мерник или хотя бы с канистрой, у кассира сразу возникают подозрения. И многие автозаправки, ссылаясь на требования безопасности, говорят: "Нет, мы в тару никому не наливаем".

"Скрытый" прибор, который мы создаем для использования при контрольных закупках, должен ловить хотя бы 1% недолива. Меньше "в полевых условиях" поймать сложно - влияют температура, расширение топлива и погрешность измерений.

Как сейчас проводятся проверки на недолив? Или у вас нет никаких процессуальных инструментов для этого?

Алексей Абрамов: Это как плановые проверки, так и внеплановые проверки по жалобам граждан, которые необходимо согласовать с органами прокуратуры и о проведении которых проверяемые лица уведомляются не менее чем за сутки. Также мы работаем вместе с коллегами из правоохранительных органов. Когда они нас просят, мы помогаем доказать нарушения в части метрологии. И мы им тоже сообщаем информацию о нарушителях.

Что происходит после того, как человек пожаловался в межтерриториальное управление Росстандарта на недолив на конкретной АЗС?

Алексей Абрамов: Мы можем включить эту организацию в плановую проверку или обращаемся в Генпрокуратуру за согласованием внеплановой проверки. Но шансов поймать нарушителей за руку немного, когда есть "кнопка", которая недолив в нужный момент отключает.

То есть на самом деле нет смысла сейчас жаловаться на недолив?

Алексей Абрамов: Напротив, есть. Во-первых, нам важно знать, как часто с недоливом сталкиваются потребители. Это аргумент в пользу и контрольных закупок, и солидных штрафов. Во-вторых, даже просто приход контролеров на заправку оказывает профилактическое, дисциплинирующее воздействие. И результаты нашей работы уже ощутимы с точки зрения качества автомобильного топ­лива.

Ваш счетчик на воду "аннулирован"?

Обязанность отслеживать сроки поверки счетчиков воды и искать компанию-поверителя все еще закреплена за собственниками квартир. Звонки и листовки в почтовых ящиках взывают к срочной поверке или замене. Мошенники угрожают начислениями по показаниям общедомового прибора учета и административной ответственностью и прочее. Что нужно знать, чтобы не стать жертвой обмана.

Межпроверочный интервал указан в паспорте счетчика воды и начинается он с даты поверки прибора на заводе-изготовителе, а не с даты его ввода в эксплуатацию. В среднем межпроверочный интервал для счетчиков холодной воды составляет 6 лет, для счетчиков горячей - от 4 до 6 лет.

Если паспорт прибора или свидетельство о предыдущей поверке утеряны, то чтобы узнать об очередной дате поверки, можно обратиться в управляющую компанию. Эта информация также может содержаться в квитанциях на оплату коммунальных услуг.

Если по документам истек гарантийный срок службы счетчика, это не значит, что его нужно менять, он может быть исправен.

Обратите внимание, настоящая процедура поверки счетчика воды занимает не менее 1,5 часа.

Внимательно ознакомьтесь с пакетом документов на подпись, которые предлагаются после проведения поверки. Это могут быть акт сдачи-приемки работ и свидетельство о поверке. "Договор о техническом обслуживании водосчетчиков" на срок действия межпроверочного интервала является "тревожным звонком". Никакого дополнительного обслуживания счетчиков после поверки не требуется.

