Гости Рима будут платить за посещение туалетов в ресторанах

В области Лацио и входящем в нее городе Риме через несколько дней вступит в силу так называемый "закон о туалетах". Он ударит по карману туристов и автоматически позволит обогатиться владельцам питейных заведений.

В Вечном городе на протяжении длительного времени действовал закон, который не позволял владельцам кафе и ресторанов отказывать прохожим в посещении туалетных комнат. ­Согласно новым правилам, впредь, чтобы "помыть руки" в заведениях общепита, придется заплатить.

Четких расценок в документе не прописано - по мнению его авторов, тарифы на подобные услуги должен будет установить сам владелец заведения. Правда, на входе в кафе или ресторан, будут в обязательном порядке вывешены предупреждающие таблички с расценками на посещение туалета. Причем ожидается, что в люксовых заведениях вход в уборную будет стоить от 10 евро, в местах попроще 3-5 евро.

При этом за посещение туалетных комнат не придется платить клиентам, сделавшим заказ, а также людям с ограниченными физическими возможностями, несовершеннолетним и беременным. По некоторым оценкам, владельцы столичных ресторанов и кафе, которые расположены в историческом центре Рима, смогут в совокупности зарабатывать на туристах только за счет введения новых поборов до нескольких миллионов евро в год.