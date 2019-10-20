Гражданам Беларуси и Украины упростят путь в российское гражданство

Гражданам Беларуси и Украины отменят собеседование для получения статуса носителя русского языка. Он дает право на упрощенный порядок выдачи гражданства России.

Правительство одобрило поправки в Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации", уточняющий порядок получения иностранными гражданами статуса носителя русского языка. Ими признаются лица, владеющие русским языком и повседневно использующие его в семейно-бытовой и культурной сферах.

Сейчас по закону иностранцы могут претендовать на такой статус, если они сами либо их родственники по прямой восходящей линии - к ним относятся родители, бабушки, дедушки и так далее - постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории современной России или территориях, когда-то входивших в состав Российской империи или СССР.

Для этого им нужно подать заявление в орган МВД по месту жительства, который после рассмотрения пригласит просителя на собеседование в специальной комиссии. Если она примет положительное решение, то иностранный гражданин получает бессрочный статус носителя русского языка. С ним уже можно претендовать на вид на жительство, после которого подавать заявление о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке. После принятия поправок белорусы и украинцы, свободно владеющие русским языком, смогут получать статус без прохождения собеседования.

Кроме того, сегодня отсутствует единый подход к проведению собеседований. В каких-то случаях применяются аудио-, видео- и мультимедийные материалы, в других комиссиях проводят тестирование на знание языка. Министерство внутренних дел получит полномочия вместе с министерством просвещения разработать единые правила признания иностранного гражданина носителем русского языка, а также порядок разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов, используемых при проведении собеседований.

Кабмин

Иностранные граждане, владеющие квартирами и домами в России, смогут регистрировать в них других иностранцев. Такие поправки в законодательство о миграционном учете одобрило правительство России.

Документ разработан после тщательного изучения правоприменительной практики реализации миграционного учета. А иностранцы не имеют права регистрировать других иностранцев в своем жилье. Исключения сделаны только для высококвалифицированных специалистов в отношении себя и членов семьи. Кроме того, иностранцы, владеющие жильем в России, могут сами регистрироваться в нем.

Такие нормы, решили в правительстве, ограничивают права иностранных собственников жилых помещений распоряжаться своим имуществом. С внесением поправок в законодательство все они получат права принимающей стороны и смогут регистрировать в своем жилье других иностранцев.