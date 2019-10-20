На грядущей неделе озорные постмодернисты выпустят рок-гимны на эстрадные подмостки, легендарный ленкомовский спектакль оживет под симфонический оркестр, скрипачка-вундеркинд преодолеет заклятие "Вивальди в стиле диско", а троица рэп-провокаторов сымитируют запредельный натурализм.

Кто играет: Группа Postmodern Jukebox.

Что играет: Нео-свинг.

Почему идти: Навязшие на зубах, истертые диджеями до дыр хиты, пройдя через горнило аранжировки пианиста Скотта Брэдли, обретают вторую жизнь. Будто сойдя со страниц романов Скотта Фицджеральда, участники его группы Postmodern Jukebox сбивают коктейль из джампа, джайва и раннего джаза по мотивам песен Radiohead, Talking Heads, Леди Гаги, Кэти Перри и т.д. И хотя приемчик сам по себе не нов, устоять перед обаянием этой банды (и не начать самому выкидывать коленца в допотопных танцах) невозможно.

Где, когда, сколько: ГЛАВCLUB GREEN CONCERT; 24 октября; 2 500 - 15 000 руб.

Фото: ILDAR BAKEEV ENTERTAINMENT

Кто играет: Симфонический оркестр под управлением Феликса Арановского.

Что играет: Киношоу "Юнона и Авось. Live in Concert".

Почему идти: Великолепные мелодии, новаторские аранжировки, трагико-романтический сюжет и всенародная любовь - вот краткий перечень отличительных черт рок-оперы А. Рыбникова "Юнона и Авось". "Золотой" состав ленкомовского спектакля оживет на большом экране в Крокус Сити Холле в сопровождении большого симфонического оркестра. Жанр киношоу, стремительно набирающий очки в последние годы, украсится еще одним шедевром. Жаль лишь, что его уже не увидят выдающийся актер Николай Караченцов и великий режиссер Марк Захаров, памяти которых посвящен этот концерт.

Где, когда, сколько: Крокус Сити Холл; 27 октября; 1 500 до 11 000 руб.

Фото: КЗ "Крокус Сити Холл"

Кто играет: Алессандро Сафина, "Би-2", Ванесса Мэй, Brainstorm, Леонид Агутин, Валерий Меладзе и др.

Что играет: Поп-рок, эстрада.

Почему идти: 10 лет назад Крокус Сити Холл, оснащенный уникальным оборудованием и способный трансформироваться под шоу любого формата, изменил наше представление о концертных залах. Лучше всего об этом говорят имена артистов, выступивших за эти годы на его сцене: Стинг, Элтон Джон, Scorpions, Pet Shop Boys, Пласидо Доминго и т.д. Десятилетие Крокус Сити Холла отметят артисты, давшие здесь наибольшее количество аншлаговых концертов. Новое прочтение любимых хитов, премьеры песен и шоу, отвечающее всем мировым стандартам - зал, носящий имя великого Муслима Магомаева, еще раз подтвердит свой статус.

Где, когда, сколько: Крокус Сити Холл; 24 октября; 1 000 - 36 000 тыс. руб.

Фото: КЗ "Крокус Сити Холл"

Кто играет: Ванесса Мэй.

Что играет: Классик-кроссовер.

Почему идти: Двадцать лет назад играть классику в стиле диско было неимоверной лихостью. И хорошим поводом для высоколобых критиков возненавидеть Ванессу Мэй (впрочем, публика всегда была от нее в восторге). Постепенно творчество улыбчивой скрипачки-вундеркинда переросло гибрид "Вивальди плюс диско" - появились собственные композиции, этнические мотивы, даже чувствуется влияние арт-рока. В общем, есть все основания полагать, что грядущий концерт не посрамит доброго имени Мэй - в плане музыки. А выглядит Ванесса, как всегда, чудесно.

Где, когда, сколько: Крокус Сити Холл; 25 октября; 1 000 до 16 000 руб.

Фото: Академ Джаз Клуб

Кто играет: Группа "Белый орел".

Что играет: Русский рок.

Почему идти: Группа была названа в честь водочного бренда, который пиарило возглавляемое бизнесменом Владимиром Жечковым рекламное агентство. Поначалу солист сохранял инкогнито, не показывая свое лицо в сверхдорогих клипах на пафосные романсы "Белого орла". Когда же тайна раскрылась, автор проекта разоткровенничался: "Белый орел" - это моя прихоть. Что-то ведь надо делать, чтобы было интересно". Правда, до сих пор не прояснен вопрос насчет песни "Как упоительны в России вечера": это окаянный стеб или лютый патриотизм? Так или иначе, но сей нетленный хит (а также "Потому что нельзя быть красивой такой" и т.д.) можно будет услышать в самом музыкальном месте на старом Арбате и ответить на этот вопрос самому.

Где, когда, сколько: Академ Джаз Клуб; 25 октября; 2 500 - 6 000 руб.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Кто играет: Группа "Горшенев".

Что играет: Русский рок.

Почему идти: Поначалу из-под пера Алексея Горшенева выходили в меру красивые композиции на сумеречные тексты, но сравнения с жуткими сказочками его старшего брата из "Короля и Шута" они не выдерживали. Новый проект с неоригинальным названием "Горшенев" радует именно что оригинальностью - сравнивать с творческим наследием "Горшка" уже не тянет. На концерте в RED будут представлены свежие песни Алексея, вся обойма хитов его прежней группы "Кукрыниксы", а также отрывки из зонг-оперы TODD, где он выступает в заглавной роли.

Где, когда, сколько: Клуб RED; 25 октября; 1 500 - 5 500 руб.

Фото: ГЛАВCLUB GREEN CONCERT

Кто играет: Группа "Кровосток".

Что играет: Русский рэп.

Почему идти: Под довольно ординарное музсопровождение троица рэп-провокаторов бубнит беспрецедентные по натурализму тексты. Но несмотря на название, "Кровосток" не пытается шокировать реками бутафорской крови: он скорее воспроизводит тихий ужас "Ведьмы из Блэр", где все будто бы документально и взаправду. И как "Ведьма", это-всего лишь мистификация. Группу составили интеллектуалы, решившие сымитировать атмосферу запредельной жести. И пусть они пришли не с улиц - у нас все чуть-чуть по-другому, - но, по крайней мере, они говорят на том самом уличном языке, ради которого вообще стоит слушать рэп.

Где, когда, сколько: ГЛАВCLUB GREEN CONCERT; 24 октября; 1 300 - 5 000 руб.

"ТенорА XXI века". Фото: Предоставлено оркестром "Русская Филармония"

Кто играет: Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" и Арт-проект "ТенорА XXI века".

Что играет: Песни из репертуара Муслима Магомаева.

Почему идти: "Нет песни без тебя" - для выросших на советской эстраде трудно подобрать лучшую эпитафию Муслиму Магомаеву. Совместная одноименная программа оркестра "Русская филармония" и арт-проекта "ТенорА XXI века" представляет лучшие песни из репертуара всесоюзного кумира, голоса эпохи развитого социализма. "Мелодия", "Не спеши", "Королева красоты" и другие хиты 70-х прозвучат в исполнении солистов оперных театров под аккомпанемент симфонического коллектива, благодаря которому даже слушатели, далекие от "взрослой" музыки получают о ней достойное представление.

Где, когда, сколько: Московский международный дом музыки; 27 октября (начало в 15.00 и 19.00); 500 - 3 500 руб.