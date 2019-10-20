Подмосковные "Химки" продолжили серию побед в официальных матчах, начатую со старта сезона. Вчера команда главного тренера Римаса Куртинайтиса выиграла свою пятую встречу в Единой лиге, разобравшись на домашней площадке с "Астаной" (Нур-Султан, Казахстан), - 73:56. Плюс у химчан уже две победы в Евролиге.

Штаб химчан предоставил отдых безоговорочному лидеру команды, лучшему бомбардиру за всю историю Единой лиги Алексею Шведу. Но в составе клуба есть еще один швед, только уже не по фамилии, а по гражданству и национальности - пришедший в межсезонье из НБА Йонас Жеребко. Он в итоге с десятью очками вошел в четверку игроков-победителей, отметившихся двузначными цифрами в графе результативность. Компанию ему составили Девин Букер (15), Джереми Эванс (10) и Дайрис Бертанс (10).

Вернувшийся в Европу из НБА шведский легионер "Химок" Йонас Жеребко вошел в игру со скамейки запасных и принес команде десять очков

"Астана" с прошлого сезона считается крайне опасным соперником для любого из российских грандов Единой лиги. Казахстанский клуб в чемпионате-2018/19 финишировал на шестом месте, в нынешнем турнире успел громко заявить о себе домашней победой над краснодарским "Локомотивом-Кубанью".

Правда, вчера какого-то особенно серьезного сопротивления гости с их набором из четырех американских легионеров и одного серба химчанам не оказали. Хозяева площадки уверенно лидировали всю встречу и остались на первой строчке в таблице.

- Доволен игрой в защите, ребята старались. Были некоторые неполадки в нападении, но в данный момент мы смотрим, как выжить, так как из-за травм действуем без трех разыгрывающих, из реальных "первых номеров" имеем только Славу Зайцева, - сказал рулевой БК "Химки" Римас Куртинайтис. - Приходится "заделывать дыры" другими ребятами, так как Зайцев не может играть все сорок минут чистого времени. В общем, перед серьезным матчем Евролиги с немецкой "Баварией" получилась хорошая тренировочная игра.

Днем ранее "Локомотив-Кубань" в центральном матче тура на своей площадке победил казанский УНИКС - 86:77. Эти команды объединяет то, что они выступают во втором по значимости на континенте Еврокубке.

В их очном соперничестве все решилось в заключительной десятиминутке, когда локомотивцы окончательно переломили ход упорной встречи. Самыми результативными у победителей стали Сэм Деккер (18 очков), Джонни О Брайант (16) и Дмитрий Кулагин (14). В рядах казанцев выделим Эрика Макколлума (22) и Джамара Смита (18, в том числе четыре дальних попадания).

Лучший бомбардир "Локо" Деккер не забыл поблагодарить болельщиков: "Спасибо верным фанатам команды, которые зарядили нас на эту победу своей сумасшедшей поддержкой. Матч получился очень энергозатратным, у нас были как хорошие отрезки, так и абсолютные провалы".

Продолжает приятно удивлять красноярский "Енисей", который прошлый сезон завершил в статусе аутсайдера. Сибиряки дома обыграли саратовский "Автодор" (85:78), и теперь у команды три победы в четырех проведенных матчах.

Результаты остальных матчей тура : БК "Нижний Новгород" - "Цмоки-Минск" (Белоруссия) - 82:77, "Зелена-Гура" (Польша) - ЦСКА - 64:104.

Лидируют: "Химки" - 5 побед - 0 поражений, "Нижний Новгород", "Енисей" - по 3-1. Сегодня в эстонской столице Таллине состоится матч "Калев" - "Зенит" (Санкт-Петербург).

Евролига

Третий тур Евролиги завершился первым успехом дебютанта этих соревнований питерского "Зенита". Баскетболисты с берегов Невы в гостях выиграли у греческого "Олимпиакоса" в дополнительной пятиминутке - 77:68. Лидерство в турнире делят действующий обладатель трофея ЦСКА и испанская "Барселона", одержавшие по три победы. "Химки" с показателем 2-1 с группой команд участвуют в дележе третьего места. "Зенит", несмотря на успех, остался на предпоследней, 17-й строчке.