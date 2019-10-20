Из-за протестов глава Чили отменил повышение цен на проезд в метро

Президент Чили Себастьян Пиньера вернул прежние цены на проезд в метро, отреагировав на массовые протесты в стране.

Глава государства обратился к населению через Twitter, пообещав защитить интересы людей на фоне роста цен на нефть. В воскресенье состоится совещание, на котором президент, представители сената и верховного суда обсудят, как преодолеть кризисную ситуацию.

Напомним, шестого октября в Чили на 30 песо подорожал проезд в метро. Это привело к акциям протеста. В пятницу во многих районах Сантьяго были зафиксированы столкновения с правоохранителями, люди устанавливали баррикады, огнеборцам пришлось тушить пожары на некоторых станциях метро.

В субботу протестующие подожгли один из торговых центров и три автобуса. Об этом сообщает РИА Новости.