Ближе к ночи я оказался в одной толпе с радикалами. Вместе с ними убегал от полиции и очутился в переулках старого города, где за каждым углом горели мусорные баки, а ребята и девушки в черных худи били витрины дорогих магазинов и расписывали стены призывами "Смерть капитализму!", серпами и молотами и знаками анархистов - буквой А в круге. С одной стороны приближалась полиция, с другой - грабили салон сотовой связи, в переулке, куда можно было бы свернуть, горела баррикада. Стало по-настоящему опасно.

В итоге я все же выбрался к своему отелю, рядом с которым тоже полыхал костер. "У вас тут горит", - сказал я портье. Тот закатил глаза. "Как же они надоели. Как мухи, везде, и полиция ничего сделать не может".

Грабежи магазинов стали следующим шагом в беспорядках. Я прошел утром 20 октября по центру Барселоны в окрестностях площади Каталония. Разбитые витрины, исписанные левацкими призывами стены. На входе в магазин футбольных сувениров печально стоит пакистанец-владелец, смотрит на дыру в витрине. "Дорого, - спрашиваю, - будет стоить новая? - 15 тысяч евро".

Каталонцы потерли не тот кувшин, и вместо доброго джинна независимости вылезло нечто уродливое

Судя по событиям последних дней, силовики оказались не в состоянии справиться с радикалами, которые с наступлением темноты фактически оккупируют центр Барселоны. Быстрые поджарые подростки, юноши и девушки в черных худи с капюшонами, с закрытой платком нижней частью лица неожиданно возникают из темноты, опрокидывают мусорные баки, поджигают их, после чего стоят, ничего не опасаясь - смотрят, что будет дальше. Разбегаются, только когда начинают приближаться сирены полицейских броневиков. Пробегут метров сто, остановятся и снова смотрят, как неповоротливые полицейские вылезают из машин в бронежилетах и шлемах. Они безуспешно пытаются догнать молодых людей. А те, подпустив их поближе, скрываются небольшими группами в кривых переулках старого города вокруг Рамблы - главной туристической улицы Барселоны.

Там, в темных переулках, кто-то уже опрокинул мусорные баки, разложив их поперек проезжей части. Остается их поджечь - и очередная баррикада готова. Полиция приезжает - а там только костер и никого вокруг. Вечером над Барселоной повисли низкие облака, они были красноватыми - столько костров полыхало в городе.

Радикалы пробуют Барселону на зуб, с каждым днем становясь наглее. В первые дни протестов появлялись только небольшие костры в отдельных местах, а потом полыхнула пятница, 18 октября, когда в городе состоялась 525-тысячная демонстрация с требованием оправдать 12 каталонских политиков, которых Верховный суд Испании приговорил к длительным срокам заключения или огромным штрафам за организацию референдума о независимости Каталонии осенью 2017 года. Тогда радикалы впервые показали, на что они способны. В центре Барселоны на площади заполыхал пожар, в свете которого ребята в черном бросались на полицейских. Как говорили потом стражи порядка, "они хотели нас убить. В нас кидали шары с абразивной кислотой, подшипники, камни, цепи, молотки - все, что угодно. Многие из нас получили ранения. Если бы кто-то из наших отбился от группы, его бы просто растерзали. Мы израсходовали припасы и баллоны с газом, и если бы в последний момент нам не подвезли новые, нам был бы конец".

Один полицейский находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. На него с крыши сбросили какой-то тяжелый предмет, который разбил шлем. Результат - черепно-мозговая травма и смещение шейного позвонка. Еще порядка 20 полицейских попали в больницу с переломом локтевой кости. "Мы еще не сталкивались с подобным за 20 лет службы", - говорят ветераны сил правопорядка.

После беспорядков 18 октября каталонцы вышли на мирный митинг. На той же площади Уркианон 19 октября вечером они встали живой цепью между радикалами и полицией, не давая начаться драке. Отдельных ребят в черном, шнырявших в толпе, прогнали. Те ушли, но, как оказалось, недалеко. Ближе к ночи рядом с площадью загорелась первая баррикада, за ней - еще одна. Полиция разгонять мирный митинг не стала, обошла его и атаковала поджигателей. Опять начался городской бой, хотя еще за полчаса до того казалось, что хулиганы взяли передышку.

Ущерб от беспорядков в Барселоне уже составил 200 миллионов евро, и, похоже, эта сумма вырастет многократно. Ребята в черном только входят во вкус. Но кто они - борцы за независимость или обычные погромщики, ждущие момента, чтобы пограбить?

Говорят, сначала это была в основном своя молодежь, но потом приехали профессиональные уличные боевики-анархисты из других стран. Вроде бы порядка 500 человек таких специалистов уже находятся в Каталонии, делятся опытом с местными. Еще 300 были выявлены и развернуты на въезде в Испанию.

Это похоже на правду. Мой отель находится в старом городе, перед окном небольшая площадь, окруженная домами, и каждый звук прекрасно слышен. Минувшей ночью несколько радикалов устроились на скамейке у старинного собора. Общались на английском - о тактике уличных боев во имя счастья бедных и распределения богатства. "Мы сегодня хорошо поработали, но надо активнее, - говорила девушка. - Они должны понять, что мы не сдадимся". Какой-то пьяный, который мочился на памятник в центре площади, крикнул им, застегивая шорты: "Вива Каталония". Но мгновенно был "послан" радикалами.

Каталонцы, кажется, начинают понимать, что потерли не тот кувшин, и вместо доброго джинна независимости вылезло нечто уродливое. Местные жители радикалов боятся и встречают аплодисментами пожарные машины, тушащие баррикады. Но, как показал опыт субботы, бороться с радикалами сложно. Их трудно вычислить - они как все, просто парни и девушки. "Барселона - как Вавилон, тут всякой твари по паре. Это тебе не Житомир", - сказал мне украинец, осевший в каталонской столице сюда восемь лет назад.

Мэр Барселоны Ада Колау потребовала в воскресенье, чтобы и.о. премьера Испании Педро Санчес и президент Каталонии Ким Торра начали диалог. Торра уже два раза звонил Санчесу, но тому разговаривать недосуг - 11 ноября в Испании досрочные парламентские выборы, на которые премьеру необходимо мобилизовать своих сторонников. Между тем к идее независимости Каталонии в остальной части королевства относятся прохладно. Так что максимум, чего стоит ждать от Мадрида - новых полицейских подразделений и требований, обращенных к властям Каталонии "немедленно разобраться с беспорядками". При этом скептики считают, что в Каталонии реально отсутствует власть, а президент Торра не обладает достаточным влиянием, чтобы взять ситуацию под контроль.

В ходе шести дней протестов более 60 человек были арестованы по всей Каталонии (баррикады стоят в Жироне, Таррагоне, Ллейде и других крупных городах региона). 18 задержанных суд в спешном порядке отправил в тюрьму, 52 были выпущены за отсутствием доказательств их причастности к нарушению общественного порядка. За время манифестаций пострадали 579 человек. Тем не менее в Европе никто не говорит о чрезмерном применении силы испанской полицией или законном праве протестующих на применение силы в отношении стражей порядка.

Когда верстался номер

И.о. министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что "беспорядков в Каталонии становится меньше и власти продолжат работу, чтобы окончательно пресечь их". О сокращении столкновений между полицией и протестующими заявил и глава МВД Каталонии Микель Буч. Он также рассказал о том, как сотни людей пришли к зданию Генштаба полиции в Барселоне, чтобы поддержать стражей порядка, подарить им цветы, угостить едой и напитками. Слова Буча подтверждают данные мэрии Барселоны. Согласно ее отчету, в ночь на воскресенье было сожжено лишь 35 мусорных контейнеров (по сравнению с 300 накануне). При этом власти города отметили, что начиная со вторника было уничтожено уже 1035 таких контейнеров, повреждены многие дорожные знаки, светофоры, электрощиты, скамейки, деревья. Ущерб от беспорядков вырос до 2,5 миллиона евро. И в эту сумму не входит стоимость работ по уборке и восстановлению улиц, потери транспортных компаний из-за перекрытых улиц, цена сожженных и поврежденных автомобилей полиции (более 250 машин). Кстати, полиция зарегистрировала в эти дни 85 беспилотников в небе над Барселоной, несмотря на то что их использование запрещено. Кто именно их запускает и для чего, неизвестно.

Рекомендации туристам

Туристам, находящимся на отдыхе в Барселоне и ее окрестностях, рекомендовано избегать массовых скоплений людей и акций протеста. Но может быть выпущена официальная рекомендация МИД России воздержаться от поездок в конкретную страну - туда, где есть угроза здоровью и жизни людей. Она является основанием для Ростуризма выпустить свою рекомендацию для туроператоров о необходимости приостановки продажи туров. До выпуска такой рекомендации оснований для отмены туров в Испанию, а также компенсации за них нет. "Если она все же будет выпущена, туристы, которые еще не улетели, имеют право на отмену тура. Можно требовать возврата средств при расторжении либо изменении договора или переноса поездки на более поздние даты. Туристы, уже находящиеся в стране, могут прервать тур, им возвращается денежная сумма пропорционально оставшемуся времени отдыха", - рассказала глава правового управления Ростуризма Изо Арахамия. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что туристы не отказываются от путевок в Барселону. "Сезон там завершается. К тому же организованные туристы в основном едут на курорты Каталонии, а там все спокойно", - сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. На экскурсии людей будут возить в объезд площадок с митингами, отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Подготовил Евгений Гайва