Ковальчук забросил третью шайбу в сезоне НХЛ

Российский нападающий Илья Ковальчук провел очередной удачный матч за клуб "Лос-Анджелес Кингз" в Национальной хоккейной лиге.

Ковальчуку уже 36, и ему трудно рассчитывать на большое игровое время. По ходу прошлого сезона его и вовсе усадили в глубокий запас. Но с приходом нового главного тренера Кови снова в деле и приносит "королям" серьезную пользу.

В матче против "Калгари" именно россиянин отличным броском в большинстве установил окончательный счет - 4:1 в пользу "Лос-Анджелеса". Кови провел на площадке 14 минут и 20 секунд. Из них 4:08 - в большинстве.

Для Ильи это уже третья в сезоне шайба. Общая статистика форварда - 7 очков (3 гола + 4 передачи) в восьми матчах. Правда, показатель полезности при этом у Ковальчука "-8". "Кингз" идут сейчас лишь на 12-м месте в Западной конференции, набрав шесть очков. В плей-офф команда из Калифорнии пока не попадает.