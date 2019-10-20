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20.10.2019 18:21
Рубрика: Спорт

Помогает "королям"

Ковальчук забросил третью шайбу в сезоне НХЛ
Текст: Иван Ильин
Российский нападающий Илья Ковальчук провел очередной удачный матч за клуб "Лос-Анджелес Кингз" в Национальной хоккейной лиге.

Ковальчуку уже 36, и ему трудно рассчитывать на большое игровое время. По ходу прошлого сезона его и вовсе усадили в глубокий запас. Но с приходом нового главного тренера Кови снова в деле и приносит "королям" серьезную пользу.

Фото: EPA
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В матче против "Калгари" именно россиянин отличным броском в большинстве установил окончательный счет - 4:1 в пользу "Лос-Анджелеса". Кови провел на площадке 14 минут и 20 секунд. Из них 4:08 - в большинстве.

Для Ильи это уже третья в сезоне шайба. Общая статистика форварда - 7 очков (3 гола + 4 передачи) в восьми матчах. Правда, показатель полезности при этом у Ковальчука "-8". "Кингз" идут сейчас лишь на 12-м месте в Западной конференции, набрав шесть очков. В плей-офф команда из Калифорнии пока не попадает.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ
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