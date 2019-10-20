Леди Гага, которую фанат уронил со сцены, выложила рентгеновский снимок

Американская певица и актриса Леди Гага, которую на днях во время шоу в Лас-Вегасе подстерег жесткий казус, рассказала про ощущения от оного.

Напомним: поклонник, которого Гага призвала на сцену во время концерта, не справился с возложенной честью и во время эротического танца упал вместе с Гагой. Причем - с высоты немалой.

СМИ заверили, что Гага тут же вскарабкалась обратно и продолжила музыкальный праздник. Поскольку, вероятно, не пострадала.

Что после артистка и подтвердила в своем Instagram. Опубликован, в частности, рентген и рецепт того, как приходит в себя после напряженных шоу - пять-десять минут ледяной ванны, после - двадцать минут горячей, а потом еще двадцать в компрессионном костюме - опять со льдом.

"Богиня!" - впали на это в приступ восхищения подписчики.