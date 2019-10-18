Видео: Леди Гага обрушилась со сцены в процессе эротического танца

Певица и актриса ("Американская история ужасов", "Звезда родилась") Леди Гага упала со сцены в Лас-Вегасе во время исполнения эротического, как можно предположить, танца с поклонником. Произошло это в четверг вечером.

Видео инцидента тут же расползлись по социальным сетям и были на все лады прокомментированы.

Как явствует из них, приглашенный Гагой на подмостки фанат, неудачно подхвативший артистку, не смог ее на себе удержать, после пары грузных попыток подпрыгнуть у него подогнулась нога, и вся их конструкция в результате обрушилась, низвергаясь.

Впрочем, Гага, похоже, несмотря на свою давнюю болезность, не пострадала и продолжила шоу. Во всяком случае, как пишет ресурс ET, собравший множество видео ЧП с разных ракурсов, никакой официальной информации о возможных травмах обоих участников фиаско нет.

Ранее сообщалось, что израильская победительница "Евровидения" и "перчинка" Мел Би попадали с лестниц, а Бейонсе просто застряла на сцене, и ее пришлось спасать.

Плюс на сцене упали ДжейЛо и Бузова. При этом последняя, как обычно, не растерялась и начала странновато скакать из положения полулёжа - мол, так и было сценарно задумано.