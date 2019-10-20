Краснодарский "Локомотив-Кубань" в центральном матче очередной игровой недели регулярного чемпионата Единой лиги на своей площадке победил казанский УНИКС - 86:77. Эти команды объединяет то, что они выступают во втором по значимости на континенте Еврокубке.

Интересно, что перед матчем в холле арены состоялась автограф-сессия наставника олимпийских чемпионок-1992 Евгения Гомельского и чемпиона Европы-2007 Никиты Моргунова, ныне занимающего пост руководителя департамента профессионального баскетбола в нашей национальной федерации этого вида спорта.

На большой перерыв соперники ушли при счете 42:31 в пользу хозяев. Однако после большого перерыва казанцы совершили стремительный рывок 12:0 и вышли вперед. На 28-й минуте матча, когда Эррик Макколлум из УНИКСа отличился попаданием и реализованным за фол соперника штрафным броском, перевес гостей вырос до шести очков. И все-таки еще до окончания третьей четверти железнодорожники успели ликвидировать этот дефицит.

"Локомотив-Кубань" оказался сильнее УНИКСа впервые за два с половиной года. Предыдущая победа южан над соперником датирована маем 2017-го

Все решилось в заключительной десятиминутке, когда локомотивцы, подгоняемые своими преданными болельщиками, все-таки окончательно переломили ход этой упорной встречи. Самыми результативными у победителей стали Сэм Деккер (18 очков), Джонни О"Брайант (16) и Дмитрий Кулагин (14). В рядах казанцев отличились Эррик Макколлум (22) и Джамар Смит (18, в том числе четыре дальних попадания).

- Мы провели тяжелый матч против хорошего соперника. Отлично сыграли первые двадцать минут и полностью выключили из игры Смита и Макколлума, но в третьей четверти лидеры гостей заиграли на полных оборотах, забрасывали невероятные мячи, - сказал на послематчевой пресс-конференции итальянский рулевой "Локомотива-Кубани" Лука Банки. - Возможно, этот отрезок мог бы уничтожить нашу команду, но я очень рад, что мы сумели сохранить концентрацию, и горд за ребят, которые показали отличную игру в решающие минуты встречи и одержали победу в этой важнейшей встрече.

Лучший бомбардир "Локо" Сэм Деккер не забыл поблагодарить болельщиков: "Спасибо верным фанатам команды, которые зарядили нас на эту победу своей сумасшедшей поддержкой. Матч получился очень энергозатратным, у нас были как и хорошие отрезки, так и абсолютные провалы".

Таким образом, кубанцы после досадной осечки в гостевой игре Единой лиги против "Астаны" одержали вторую победу подряд. Причем в матче Еврокубка с французским "Лиможем" и во встрече с УНИКСом результаты зафиксированы почти как под копирку - 86:75 и 86:77 соответственно. Удивительные совпадения!

Плюс ко всему "Локомотив-Кубань" оказался сильнее казанцев впервые за почти два с половиной года. Предыдущая победа южан над их крайне принципиальным соперником датирована маем 2107-го.

В Единой лиге продолжает приятно удивлять красноярский "Енисей", который прошлый сезон завершил в незавидном статусе аутсайдера. В минувшие выходные сибиряки дома обыграли саратовский "Автодор" (85:78), и теперь у команды три победы в четырех проведенных матчах.

Череду похожих друг на друга результатов довершили БК "Нижний Новгород" и белорусский "Цмоки-Минск" - 82:77. Встречи "Химки" - "Астана" (Казахстан) и "Зелена-Гура" (Польша) - ЦСКА завершились уже после подписания этого номера "РГ". На сегодня запланирован матч "Калев" - "Зенит".

Евролига

Третий тур Евролиги завершился первым успехом дебютанта этих соревнований питерского "Зенита". Баскетболисты с берегов Невы в гостях выиграли у греческого "Олимпиакоса" в дополнительной пятиминутке - 77:68. Лидерство в турнире делят действующий обладатель трофея ЦСКА и испанская "Барселона", одержавшие по три победы. "Химки" с показателем 2-1 с группой команд участвуют в дележе третьего места. "Зенит", несмотря на успех, остался на предпоследней, 17-й строчке.