Ноябрь даст рублю шанс повторить успех марта 2018 года

Григорьев Илья, аналитик долгового рынка ИК Иволга Капитал, специально для "Российской газеты":

- Когда Жан-Клод Юнкер (глава Еврокомиссии) и Борис Джонсон (премьер-министр Великобритании) синхронно сменили тональность по поводу перспектив мирного выхода Великобритании из состава ЕС, то многим это показалось странным.

Все шло к тому, что 31 октября у Великобритании, вернее у ее правительства, встанет выбор между двумя опциями: объявить о выходе из Евросоюза одномоментно либо просить ЕС об еще одной отсрочке. А у Джонсона не было другого выбора, кроме того, как завершать Brexit. Экс-премьер Тереза Мэй именно из-за затягивания процесса потеряла доверие английских политиков, а как следствие и избирателей-консерваторов.

И такое развитие ситуации прекрасно понимали игроки на финансовом рынке. Новостной фон и реакция на его были четко поделены на две части. Та, что подтверждала "жесткий Brexit", уводила курс валюты в красную зону. А та, что давала надежду на мирный выход из ЕС, в зеленую. Это можно особенно отчетливо наблюдать в последние две недели, когда начали появляться заявление о выходе из тупика переговоров.

Объективно, фунту доставалось больше негатива, чем европейской валюте. Такая реакция рынка кажется немного предвзятой. Европейская экономика чувствует себя гораздо хуже, чем британская. Повсеместное замедление роста, снижение прибыльности основных финансовых инструментов, перекредитованность ряда стран Евросоюза - все это дает далеко не радужные перспективы состоянию экономики ЕС на момент выхода из него Великобритании. Это при том, что негативное влияние дезинтеграции также произойдет и в ЕС. Не в такой степени, как в Британии, но достаточно ощутимо для переживающей не лучшие времена экономики ЕС.

Евро и фунт - одна из самых стабильных пар резервных валют. Экономики стран взаимоувязаны и находятся в одинаковых экономических циклах. Сходства добавляет и одинаковая фискальная политика государств. Поэтому, излишняя волатильность этой пары - не более, чем спекуляции.

С точки зрения влияния на российскую валюту, новости о выходе Британии из ЕС в теории являются хорошими. Кризис в развитых странах может привлечь внимание наиболее стабильных валют развивающихся рынков, которым по праву является рубль. Но сложившийся сентимент против рубля, вызванный во многом геополитикой, а не экономикой, не дает ей сильно выиграть от этой ситуации.

Но нужно учесть, что у Евросоюза помимо Brexit есть еще проблемы. На евро происходит давление со стороны глобальной экономики, темпы роста которой значительно снижаются, также долговой кризис в некоторых странах Евросоюза.

Brexit добавить негатива по отношению к евро, и за счет этого рубль может укрепиться. Рекордного обвала европейской валюты нам ждать не стоит, но уход ниже 70 рублей в течение ноября вполне вероятен. В последний раз курс евро опускался ниже этой отметки 13 марта 2018 года (данные Банка России).

Если только все не пойдет по другому пути. Британские парламентарии все-таки проголосовали за отсрочку выхода из Евросоюза на три месяца. И пока трудно прогнозировать, как это повлияет на дальнейшие события.