Ноябрь даст рублю шанс повторить успех марта 2018 года

Новости

Силуанов рассказал о подушке безопасности при падении цен на нефть 05:54
В столице Чили ввели комендантский час 05:20
Поиски пропавших на месте ЧП в Красноярском крае возобновлены 04:53
Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса 04:20
Турция согласовала с США границы зоны безопасности в Сирии 03:07
В Екатеринбурге во время земляных работ погибли коммунальщики 02:36
Из-за протестов глава Чили отменил повышение цен на проезд в метро 02:12
Греческая церковь: Епифания не признали и не внесли в диптих 19.10.2019
В Мадриде полиция разогнала митинг в поддержку каталонских политиков 19.10.2019
В Берлине загорелась электричка, имеются раненые 19.10.2019
Борисов: Ожидаем, что Анкара сделает выбор в пользу нашей боевой авиации 19.10.2019
Лоза проанализировал американские фильмы про нашествия инопланетян 19.10.2019
Новый больше не купить: выбираем подержанную легенду - Mitsubishi Pajero 19.10.2019
Тарантино отказался перемонтировать свой фильм из-за китайской цензуры 19.10.2019
Фото: Екатерина Гордон попала в автокатастрофу перед днем рождения 19.10.2019
Александр Григорян покинул "Тамбов" 19.10.2019
Американский бизнесмен обвинил Порошенко и его окружение в краже $1,5 млрд 19.10.2019
МИД РФ не понимает стратегию и цель присутствия США в Сирии 19.10.2019
Захарова отдала должное стилю письма Трампа 19.10.2019
Пушков прокомментировал слова Савченко о лжи Порошенко про Донбасс 19.10.2019
В Красноярском крае формируется комиссия по расследованию ЧП на дамбе 19.10.2019
Чем новый Suzuki Jimny лучше кроссовера 19.10.2019
В КБР полицейский убил своего коллегу в драке 19.10.2019
В Астрахани из зоопарка Росгосцирка хотят изъять сайгаков 19.10.2019
Последствия прорыва дамбы под Красноярском сняли на видео 19.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выдача сведений о недвижимости станет доступнее
Выдача сведений о недвижимости станет доступнее
В каких вузах России хотят учиться иностранцы
В каких вузах России хотят учиться иностранцы
Придет ли этой осенью "бабье лето"
Придет ли этой осенью "бабье лето"
20.10.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Ноябрь даст рублю шанс повторить успех марта 2018 года

Текст: Георгий Панин
Григорьев Илья, аналитик долгового рынка ИК Иволга Капитал, специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Когда Жан-Клод Юнкер (глава Еврокомиссии) и Борис Джонсон (премьер-министр Великобритании) синхронно сменили тональность по поводу перспектив мирного выхода Великобритании из состава ЕС, то многим это показалось странным.

Фото: Adrian Pingstone / wikimedia.org
Британский парламент проголосовал за отсрочку Brexit

Все шло к тому, что 31 октября у Великобритании, вернее у ее правительства, встанет выбор между двумя опциями: объявить о выходе из Евросоюза одномоментно либо просить ЕС об еще одной отсрочке. А у Джонсона не было другого выбора, кроме того, как завершать Brexit. Экс-премьер Тереза Мэй именно из-за затягивания процесса потеряла доверие английских политиков, а как следствие и избирателей-консерваторов.

И такое развитие ситуации прекрасно понимали игроки на финансовом рынке. Новостной фон и реакция на его были четко поделены на две части. Та, что подтверждала "жесткий Brexit", уводила курс валюты в красную зону. А та, что давала надежду на мирный выход из ЕС, в зеленую. Это можно особенно отчетливо наблюдать в последние две недели, когда начали появляться заявление о выходе из тупика переговоров.

Фото: AP Photo/Alberto Pezzali
Еврокомиссия исключила внесение изменений в соглашение по Brexit

Объективно, фунту доставалось больше негатива, чем европейской валюте. Такая реакция рынка кажется немного предвзятой. Европейская экономика чувствует себя гораздо хуже, чем британская. Повсеместное замедление роста, снижение прибыльности основных финансовых инструментов, перекредитованность ряда стран Евросоюза - все это дает далеко не радужные перспективы состоянию экономики ЕС на момент выхода из него Великобритании. Это при том, что негативное влияние дезинтеграции также произойдет и в ЕС. Не в такой степени, как в Британии, но достаточно ощутимо для переживающей не лучшие времена экономики ЕС.

Евро и фунт - одна из самых стабильных пар резервных валют. Экономики стран взаимоувязаны и находятся в одинаковых экономических циклах. Сходства добавляет и одинаковая фискальная политика государств. Поэтому, излишняя волатильность этой пары - не более, чем спекуляции.

С точки зрения влияния на российскую валюту, новости о выходе Британии из ЕС в теории являются хорошими. Кризис в развитых странах может привлечь внимание наиболее стабильных валют развивающихся рынков, которым по праву является рубль. Но сложившийся сентимент против рубля, вызванный во многом геополитикой, а не экономикой, не дает ей сильно выиграть от этой ситуации.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Доллар вступил в стадию ослабления

Но нужно учесть, что у Евросоюза помимо Brexit есть еще проблемы. На евро происходит давление со стороны глобальной экономики, темпы роста которой значительно снижаются, также долговой кризис в некоторых странах Евросоюза.

Brexit добавить негатива по отношению к евро, и за счет этого рубль может укрепиться. Рекордного обвала европейской валюты нам ждать не стоит, но уход ниже 70 рублей в течение ноября вполне вероятен. В последний раз курс евро опускался ниже этой отметки 13 марта 2018 года (данные Банка России).

Если только все не пойдет по другому пути. Британские парламентарии все-таки проголосовали за отсрочку выхода из Евросоюза на три месяца. И пока трудно прогнозировать, как это повлияет на дальнейшие события.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Силуанов рассказал о подушке безопасности при падении цен на нефть
Последствия прорыва дамбы под Красноярском сняли на видео
Турция согласовала с США границы зоны безопасности в Сирии
Пушков прокомментировал слова Савченко о лжи Порошенко про Донбасс
Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса