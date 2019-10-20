Новак: Украина пока не ответила на российские предложения по газу

Россия пока не получила от Украины официальных уведомлений относительно решения по урегулированию спорных вопросов в газовой сфере. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак.

По его словам, российская сторона предложила изучить возможность отказаться от исковых требований "Нафтогаза" к "Газпрому", чтобы стороны могли заключить новое транзитное соглашение.

"... Мы считаем, что это, действительно, основа для нормальных взаимоотношений в будущем, с 1 января 2020 года. С тем, чтобы продолжать взаимодействие, работать в соответствии с тем законодательством, которое будет принято на Украине. Здесь важно, чтобы были урегулированы все спорные вопросы, иначе будет достаточно сложно и трудно взаимодействовать", - цитирует его РИА Новости.

В минувшую пятницу глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что до заключения нового контракта необходимо полностью урегулировать все судебные споры. "Международная практика знает примеры, когда споры компаний урегулировались в досудебном порядке, и мы предлагаем такой нулевой вариант, который бы полностью прекратил все судебные иски", - отметил он.