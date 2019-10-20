Определились все участники полуфиналов Кубка мира по регби

На IX Кубке мира по регби в Японии определились полуфинальные пары: Англия - Новая Зеландия, Уэльс - ЮАР. Матчи состоятся 26 и 27 октября соответственно в Иокогаме на стадионе вместимостью 72 тысячи зрителей.

Четвертьфинальные встречи в минувшие выходные завершились так: Англия - Австралия - 40:16, Новая Зеландия - Ирландия - 46:14, ЮАР - Япония - 26:3, Уэльс - Франция - 20:19.

Одержавшие красивую волевую победу валлийцы после первой половины матча уступали "трехцветным" 10:19, однако во втором тайме точно пробили штрафной (три балла), а за шесть минут до сирены об окончании игрового времени занесли овальный мяч в "город" соперника (пять очков) и провели так называемую реализацию - оцениваемый в два балла точный удар ногой над перекладиной Н-образных ворот.

Валлийцы третий раз в истории попали в топ-4 участников Кубка мира.