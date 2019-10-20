Определились все участники полуфиналов Кубка мира по регби

Новости

Сколько автоконцерны зарабатывают на российском рынке 18:24
Подозреваемый в поджоге дома под Ярославлем заявил, что был пьян 18:00
Появилось новое фото перенесшей "пластику" 77-летней Веры Алентовой 17:47
Павлюченкова не смогла выиграть титул на "ВТБ Кубок Кремля" 17:27
СК показал допрос подозреваемых в гибели рабочих под Красноярском 17:10
Вышел трейлер "Чужака" по Стивену Кингу 16:58
Когтеточку эрмитажного кота Ахилла продали на аукционе 16:44
Вышел нецензурированный брутальный трейлер нового "Терминатора" 16:20
В Евпатории пьяный автоугонщик протащил полицейского по асфальту 16:05
Песков рассказал про подход Путина к внешней политике 16:01
В Кремле прокомментировали действия Турции в Сирии 15:57
Ford покинул Россию. Какие авто со скидками можно "зацепить" у дилеров? 15:52
В Крыму пассажир иномарки погиб в ДТП 15:45
В Алтайском крае снегопад оставил жилой район без света 15:23
Трейлер: расистский юмор в российской комедии "Новогодний ремонт" 15:08
В Красноярском крае допрошены подозреваемые в гибели старателей 15:08
Hummer возродят в виде электромобиля 15:00
Британское правительство запускает план "Овсянка" на случай жесткого Brexit 14:51
В матче "Оренбург" - "Крылья Советов" показали три красных карточки 14:44
Адвокат: Актера Дмитрия Марьянова убили в реабилитационном центре 14:40
При пожаре в Новосибирске погибли четыре человека 14:37
Путин отметил успехи в дорожном строительстве 14:12
В Красноярском крае найден один из шести пропавших при прорыве дамбы 14:03
Культ предка. Почему Land Rover Discovery Sport заставит забыть Freelander 14:00
Лавров рассказал о "разводках" в дипломатии 13:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как можно использовать старые мобильные устройства
Как можно использовать старые мобильные устройства
Почему йоги редко болеют и что они для этого делают
Почему йоги редко болеют и что они для этого делают
Как ракета "Тополь" предотвратила третью мировую войну
Как ракета "Тополь" предотвратила третью мировую войну
20.10.2019 18:27
Рубрика: Спорт

Вчетвером вокруг овала

Определились все участники полуфиналов Кубка мира по регби
Текст: Илья Трисвятский
На IX Кубке мира по регби в Японии определились полуфинальные пары: Англия - Новая Зеландия, Уэльс - ЮАР. Матчи состоятся 26 и 27 октября соответственно в Иокогаме на стадионе вместимостью 72 тысячи зрителей.

Четвертьфинальные встречи в минувшие выходные завершились так: Англия - Австралия - 40:16, Новая Зеландия - Ирландия - 46:14, ЮАР - Япония - 26:3, Уэльс - Франция - 20:19.

Боксер Артур Бетербиев стал чемпионом мира по двум версиям

Одержавшие красивую волевую победу валлийцы после первой половины матча уступали "трехцветным" 10:19, однако во втором тайме точно пробили штрафной (три балла), а за шесть минут до сирены об окончании игрового времени занесли овальный мяч в "город" соперника (пять очков) и провели так называемую реализацию - оцениваемый в два балла точный удар ногой над перекладиной Н-образных ворот.

Валлийцы третий раз в истории попали в топ-4 участников Кубка мира.

Спорт Виды спорта Командный спорт
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Пенсионном фонде рассказали, как выйти на пенсию раньше срока
СК показал допрос подозреваемых в гибели рабочих под Красноярском
Песков рассказал про подход Путина к внешней политике
Лавров рассказал о "разводках" в дипломатии
Правительство обяжет банки проверять клиентов по номеру телефона