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20.10.2019 18:35
Рубрика: Общество

Сгорит без остатка

Отечественные технологии переработки отходов эффективнее зарубежных
Текст: Тамара Андреева
Российская газета - Спецвыпуск № 236(7994)
С начала этого года в России запущен проект "Чистая страна". В нем, в частности, предусмотрена ликвидация всех несанкционированных свалок к 2024 году.
Мусороперерабатывающий завод Copenhill в Дании с горнолыжной трассой на крыше. Идея вошла в ТОП-50 оригинальных инноваций по версии журнала Time. Фото: EPA Мусороперерабатывающий завод Copenhill в Дании с горнолыжной трассой на крыше. Идея вошла в ТОП-50 оригинальных инноваций по версии журнала Time. Фото: EPA
Мусороперерабатывающий завод Copenhill в Дании с горнолыжной трассой на крыше. Идея вошла в ТОП-50 оригинальных инноваций по версии журнала Time. Фото: EPA

По предварительным данным, их не менее 60 тысяч, но это только крупных, а сколько всего - никто не скажет. На картах они не обозначены, а единая государственная система учета отходов только разрабатывается.

В рамках проекта планируется создать 200 предприятий для сортировки, переработки и утилизации мусора. И в первую очередь построить пять мусоросжигательных заводов (МСЗ). Четыре из них (общей мощностью переработки 2,8 миллиона тонн ТКО в год) появятся в Подмосковье и один в Казани - он рассчитан на утилизацию 550 тысяч тонн твердых коммунальных отходов.

Однако российские ученые скептически относятся к технологии японско-швейцарской фирмы Hitachi Zosen Inova AG, которая станет там применяться. Так, автор пяти научных монографий, посвященных переработке твердых бытовых и промышленных отходов, доктор технических наук Владимир Иванов уверен, что она не решит проблему экологической безопасности, поскольку предполагает сжигание заранее отсортированного мусора на колосниковой решетке.

Минприроды предлагает запретить выбрасывать батарейки с другим мусором

Технология эта, по словам ученого, далеко не нова. В Советском Союзе отказались от нее еще в прошлом веке из-за сложной очистки выбросов от диоксинов. Кроме того, после сжигания мусора остаются токсичные шлаки, для захоронения которых надо опять-таки строить специальные полигоны. И не зря пару лет назад Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС ввести мораторий на строительство новых мусоросжигательных заводов и начать вывод из эксплуатации старых МСЗ.

Вместо них предложено создавать предприятия по переработке органических отходов в биогаз и удобрения. Кстати, и в США за последние годы количество действующих МСЗ сократилось более чем вдвое - с 187 до 77. Наверное, они не так безопасны, как рекламируются.

"Западные партнеры предлагают нам устаревшие технологии, - пояснил ученый. - На их заводах отходы сжигают при температуре не выше 900 градусов Цельсия. Это ведет к образованию опасных для человеческого организма диоксинов, помимо этого в процессе сжигания ТКО появляется большое количество (до трети объема) вторичных отходов, которые содержат высокотоксичные вещества".

Высокая эффективность позволит тиражировать ноу-хау и решить проблему утилизации отходов

И зачем нам покупать древние технологии, да еще и за большие деньги: на первые пять заводов запланировано потратить 150 миллиардов рублей? Не разумнее ли использовать свои ноу-хау?

"Суть отечественной технологии переработки твердых бытовых и промышленных отходов состоит в том, что они сжигаются в специальной печи в жидком барботируемом шлаковом расплаве при температуре полторы тысячи градусов", - продолжает Владимир Иванов.

Технология родилась не на пустом месте. На Норильском ГМК, где Иванов работал главным технологом, еще в советские времена разработали новую конструкцию плавильного агрегата барботажного типа. Она много лет использовалась на медеплавильных предприятиях России и Казахстана. Позже, работая в Рязанском отделении института "Гинцветмет", Владимир Иванов конструкцию усовершенствовал. Она и стала основным элементом технологии комплексной переработки отходов. При использовании барботажной технологии любое вещество при температуре 1500 градусов Цельсия распадается на атомы, а вредные выбросы практически отсутствуют.

Испытания, которые провели на Рязанском опытно-металлургическом заводе института "Гинцветмет" с участием специалистов МИСиС еще в 1996 году. Государственная экологическая экспертиза подтвердила безопасность этого ноу-хау.

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"Отходы, которые поступают для сжигания в расплаве без предварительной сортировки и сушки. Это огромная экономия средств, - говорит председатель Рязанской областной организации Российского профсоюза работников среднего и малого бизнеса Владимир Краснов. - И что особенно важно, содержание вредных веществ в выделяемых при сжигании газах в десятки, а некоторых компонентов и в сотни раз ниже ПДК".

При переработке промышленных отходов, в том числе и золошлаковых отвалов теплоэлектростанций, можно получать на выходе ферросилиций, пеносиликат и уникальный синтетический материал многоцелевого назначения - волластонит, а также гранулированный шлак для производства строительных материалов. Кроме того, один такой завод вырабатывает до 70 МВт электроэнергии.

Эта технология позволяет переработать все накопившиеся в стране отходы, которые невозможно утилизировать другим способом. А их 30 миллиардов тонн! Но дальше испытаний дело не пошло. По словам Краснова, в федеральных ведомствах считают, что внедрением технологии должны заниматься региональные органы власти. Но денег в регионах на это нет. Инвесторы же боятся вкладываться в новые технологии без государственных гарантий. А ведь у российского ноу-хау есть еще одно очень важное преимущество - цена. Зарубежный МСЗ стоит 30 миллиардов рублей при сроке окупаемости 18 лет. А на запуск экологически чистого завода "конструкции Иванова" (мощностью 500 тысяч тонн отходов в год) требуется около семи миллиардов, а вложения окупятся за три года. Такая высокая эффективность позволит растиражировать эту технологию по всей стране и решить наконец проблему утилизации отходов. А возможно, и экспортировать российское ноу-хау, чтобы помочь всю планету очистить от мусора.

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Сейчас в России скопилось свыше 30 миллиардов тонн неутилизированных отходов. Ежегодно к ним добавляется еще 60-70 миллионов тонн бытового мусора. Перерабатывается не более 6-7 процентов. Остальные идут прямым ходом на мусорные свалки и полигоны, отравляющие окружающую среду. В стране существует 243 комплекса, перерабатывающих мусор, и десять мусоросжигательных заводов. К сожалению, даже если число их удвоить, проблему это не решит. Ведь одна только Москва производит более семи миллионов тонн ТКО в год, а вся страна - в десять раз больше. И это не считая промышленных отходов. Проблема их утилизации становится острее год от года. Одна из усиленно предлагаемых к внедрению "европейских технологий" утилизации состоит в том, что перед доставкой на полигон мусор спрессовывается в брикеты, которые заворачиваются в несколько слоев полиэтиленовой пленки. Это, мол, перекроет доступ воздуха, предотвращая тем самым гниение отходов и их контакт с землей. "Последние научные исследования показали, что на мусорных полигонах идет процесс активного гниения с выделением очень опасных для человеческого организма веществ, в том числе фосгена, диоксинов, фуранов и других. И никакая пленка здесь не поможет - необходимы их обезвреживание, переработка и утилизация", - уверен Владимир Иванов.

Общество Экология "Мусорная" реформа
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