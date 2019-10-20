Отечественные технологии переработки отходов эффективнее зарубежных

С начала этого года в России запущен проект "Чистая страна". В нем, в частности, предусмотрена ликвидация всех несанкционированных свалок к 2024 году.

По предварительным данным, их не менее 60 тысяч, но это только крупных, а сколько всего - никто не скажет. На картах они не обозначены, а единая государственная система учета отходов только разрабатывается.

В рамках проекта планируется создать 200 предприятий для сортировки, переработки и утилизации мусора. И в первую очередь построить пять мусоросжигательных заводов (МСЗ). Четыре из них (общей мощностью переработки 2,8 миллиона тонн ТКО в год) появятся в Подмосковье и один в Казани - он рассчитан на утилизацию 550 тысяч тонн твердых коммунальных отходов.

Однако российские ученые скептически относятся к технологии японско-швейцарской фирмы Hitachi Zosen Inova AG, которая станет там применяться. Так, автор пяти научных монографий, посвященных переработке твердых бытовых и промышленных отходов, доктор технических наук Владимир Иванов уверен, что она не решит проблему экологической безопасности, поскольку предполагает сжигание заранее отсортированного мусора на колосниковой решетке.

Технология эта, по словам ученого, далеко не нова. В Советском Союзе отказались от нее еще в прошлом веке из-за сложной очистки выбросов от диоксинов. Кроме того, после сжигания мусора остаются токсичные шлаки, для захоронения которых надо опять-таки строить специальные полигоны. И не зря пару лет назад Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС ввести мораторий на строительство новых мусоросжигательных заводов и начать вывод из эксплуатации старых МСЗ.

Вместо них предложено создавать предприятия по переработке органических отходов в биогаз и удобрения. Кстати, и в США за последние годы количество действующих МСЗ сократилось более чем вдвое - с 187 до 77. Наверное, они не так безопасны, как рекламируются.

"Западные партнеры предлагают нам устаревшие технологии, - пояснил ученый. - На их заводах отходы сжигают при температуре не выше 900 градусов Цельсия. Это ведет к образованию опасных для человеческого организма диоксинов, помимо этого в процессе сжигания ТКО появляется большое количество (до трети объема) вторичных отходов, которые содержат высокотоксичные вещества".

Высокая эффективность позволит тиражировать ноу-хау и решить проблему утилизации отходов

И зачем нам покупать древние технологии, да еще и за большие деньги: на первые пять заводов запланировано потратить 150 миллиардов рублей? Не разумнее ли использовать свои ноу-хау?

"Суть отечественной технологии переработки твердых бытовых и промышленных отходов состоит в том, что они сжигаются в специальной печи в жидком барботируемом шлаковом расплаве при температуре полторы тысячи градусов", - продолжает Владимир Иванов.

Технология родилась не на пустом месте. На Норильском ГМК, где Иванов работал главным технологом, еще в советские времена разработали новую конструкцию плавильного агрегата барботажного типа. Она много лет использовалась на медеплавильных предприятиях России и Казахстана. Позже, работая в Рязанском отделении института "Гинцветмет", Владимир Иванов конструкцию усовершенствовал. Она и стала основным элементом технологии комплексной переработки отходов. При использовании барботажной технологии любое вещество при температуре 1500 градусов Цельсия распадается на атомы, а вредные выбросы практически отсутствуют.

Испытания, которые провели на Рязанском опытно-металлургическом заводе института "Гинцветмет" с участием специалистов МИСиС еще в 1996 году. Государственная экологическая экспертиза подтвердила безопасность этого ноу-хау.

"Отходы, которые поступают для сжигания в расплаве без предварительной сортировки и сушки. Это огромная экономия средств, - говорит председатель Рязанской областной организации Российского профсоюза работников среднего и малого бизнеса Владимир Краснов. - И что особенно важно, содержание вредных веществ в выделяемых при сжигании газах в десятки, а некоторых компонентов и в сотни раз ниже ПДК".

При переработке промышленных отходов, в том числе и золошлаковых отвалов теплоэлектростанций, можно получать на выходе ферросилиций, пеносиликат и уникальный синтетический материал многоцелевого назначения - волластонит, а также гранулированный шлак для производства строительных материалов. Кроме того, один такой завод вырабатывает до 70 МВт электроэнергии.

Эта технология позволяет переработать все накопившиеся в стране отходы, которые невозможно утилизировать другим способом. А их 30 миллиардов тонн! Но дальше испытаний дело не пошло. По словам Краснова, в федеральных ведомствах считают, что внедрением технологии должны заниматься региональные органы власти. Но денег в регионах на это нет. Инвесторы же боятся вкладываться в новые технологии без государственных гарантий. А ведь у российского ноу-хау есть еще одно очень важное преимущество - цена. Зарубежный МСЗ стоит 30 миллиардов рублей при сроке окупаемости 18 лет. А на запуск экологически чистого завода "конструкции Иванова" (мощностью 500 тысяч тонн отходов в год) требуется около семи миллиардов, а вложения окупятся за три года. Такая высокая эффективность позволит растиражировать эту технологию по всей стране и решить наконец проблему утилизации отходов. А возможно, и экспортировать российское ноу-хау, чтобы помочь всю планету очистить от мусора.

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Сейчас в России скопилось свыше 30 миллиардов тонн неутилизированных отходов. Ежегодно к ним добавляется еще 60-70 миллионов тонн бытового мусора. Перерабатывается не более 6-7 процентов. Остальные идут прямым ходом на мусорные свалки и полигоны, отравляющие окружающую среду. В стране существует 243 комплекса, перерабатывающих мусор, и десять мусоросжигательных заводов. К сожалению, даже если число их удвоить, проблему это не решит. Ведь одна только Москва производит более семи миллионов тонн ТКО в год, а вся страна - в десять раз больше. И это не считая промышленных отходов. Проблема их утилизации становится острее год от года. Одна из усиленно предлагаемых к внедрению "европейских технологий" утилизации состоит в том, что перед доставкой на полигон мусор спрессовывается в брикеты, которые заворачиваются в несколько слоев полиэтиленовой пленки. Это, мол, перекроет доступ воздуха, предотвращая тем самым гниение отходов и их контакт с землей. "Последние научные исследования показали, что на мусорных полигонах идет процесс активного гниения с выделением очень опасных для человеческого организма веществ, в том числе фосгена, диоксинов, фуранов и других. И никакая пленка здесь не поможет - необходимы их обезвреживание, переработка и утилизация", - уверен Владимир Иванов.