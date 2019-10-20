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20.10.2019 21:39
Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл: РПЦ необходима для раскрытия потенциала народа

Текст: Елена Яковлева

- Если человеку, далекому от церкви, в двух словах сказать, для чего нужна церковь - церковь… нужна для того, чтобы был силен дух нашего народа, - сказал находящийся с визитом в Брянске патриарх Кирилл сегодня во время проповеди после освящения Успенского собора Свенского Свято-Успенского монастыря.

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Чем сильнее дух, тем сильнее потенциал человека, чем сильнее дух народа, тем сильнее его потенциал - эта закономерность, по мнению патриарха, сказывается и в жизни человека, и в жизни народа.

Патриарх Кирилл заявил, что именно от силы духа человека зависит воплощение любой героической идеи.

Неверующим людям, признающим явление героизма, по мнению патриарха, нужно очень сильно задуматься, что такое герой и что такое героизм, как человек отдает самого себя, иногда - жизнь самых близких людей, во имя идеи - сказал патриарх.

Он напомнил о всеохватывающей народной идее спасения страны, которая воодушевляла людей во время Великой Отечественной войны.

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
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- Идея - это то, что принадлежит нашему духу, и поэтому реализация такой героической идеи, как защита Отечества, осуществляется в первую очередь на уровне человеческого духа, души человеческой, - сказал патриарх.

В проповеди он также призвал православных верующих особенно заботиться об укреплении веры у детей и молодежи.

- Мое особое слово - к детям, к молодежи, к родителям, мамам и папам, бабушкам и дедушкам - заботьтесь об укреплении духа, а значит, и веры в сердцах ваших детей и внуков! - подчеркнул Предстоятель Русской церкви.

Общество Религия Патриарх Кирилл
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