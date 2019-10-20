Действия США могут привести к катастрофическим последствиям не только для Москвы и Вашингтона, но и для всего мира - человечество снова может оказаться на пороге неконтролируемой гонки вооружений. Об этом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил в Бразилиа, где он проводил переговоры со своими коллегами из стран БРИКС и принял участие во встрече с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

Надо сказать, что бразильская сторона, которая председательствует в этом году в БРИКС, решила ограничить присутствие прессы, как своей, так и зарубежной, только рамками трехминутной протокольной съемки начала заседания.

В то же время обозревателю "Российской газеты" удалось узнать подробности, разговора Николая Патрушева со своими партнерами из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.

Так, Николай Патрушев призвал коллег из БРИКС найти адекватный ответ на использование политики односторонних экономических санкций, когда в "черные списки" попадает не только отдельно взятая страна, но и все партнеры, которые пытаются вести с ней дела. По мнению секретаря Совбеза РФ, в текущих условиях использование американской валюты сопряжено с серьезными рисками.

"Представляется ненормальным, что США, ведя себя столь агрессивно и непредсказуемо, продолжают оставаться держателем основной резервной валюты", - отметил Патрушев.

В связи с этим эффективным ответом на санкции, по его мнению, должно стать дальнейшее развитие взаиморасчетов в национальных валютах, а также укрепление потенциала развития Банка БРИКС.

Особо секретарь Совбеза коснулся угроз системе стратегической стабильности.

Фото: Иван Егоров/РГ

"Глобальная система стратегической стабильности, созданная кропотливым трудом наших предшественников, находится на грани развала из-за непоследовательной, а зачастую и откровенно провокационной позиции западников", - считает Патрушев. По его мнению, такая конфронтационная политика грозит обернуться новой неконтролируемой гонкой вооружений, в том числе в космосе.

В частности, он рассказал об опасениях Москвы, которые касаются выхода США из Договора о РСМД, неопределенности вокруг соглашения о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений, а также неограниченного ничем развития глобальной системы ПРО. Так, по его словам, начав в свое время с договора по ПРО, американцы вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, обвинив Россию в его нарушении. При этом сами меньше чем через месяц провели пуск наземной крылатой ракеты на дальности свыше 500 км, то есть разработали ее еще задолго до выхода из договора.

Что касается, например, Договора о СНВ, то Патрушев еще раз подтвердил, что Москва выступает за его продление. По его мнению, это позволило бы не допустить дальнейшей деградации ситуации в сфере стратегической стабильности, а также выиграть время для изучения подходов к заключению нового соглашения. В то же время, по его словам, нельзя не заметить, что, стремясь сохранить свое единоличное господство в мире, Вашингтон уделяет повышенное внимание силовой составляющей своего превосходства. Это наглядно доказывает военный бюджет США, который за два года вырос более чем на 40 млрд долларов, а к 2020 году составит 750 миллиардов. По мнению секретаря Совбеза РФ, американцы не желают связывать себя какими-либо ограничениями в стратегической сфере и хотели бы беспрепятственно проецировать силу в любом регионе мира. Кроме военных угроз, с которыми приходится сталкиваться мировому сообществу, Патрушев также подробно остановился и на остальных глобальных проблемах.

Так, по его словам, отдельные государства по-прежнему отказываются признавать объективные реалии меняющегося мира, продолжая мыслить категориями времен "холодной войны".

"Попытки навязывания другим странам собственной шкалы ценностей ведут к росту ксенофобии, нетерпимости и конфликтности в международных делах", - отметил секретарь Совбеза РФ.

Страны БРИКС также подвергаются негативным воздействиям непоследовательной и откровенно враждебной политики ряда западных стран. В частности, речь идет о провоцировании торговой войны с КНР, попытках оправдать насилие по отношению к представителям власти во время уличных беспорядков. А также о попытке под надуманными предлогами политизировать вопрос лесных пожаров в долине Амазонки и поставить под вопрос суверенитет Бразилии и ее соседей над этим регионом.

Кстати, что касается соседей Бразилии, то, по словам секретаря российского Совбеза, на примере Венесуэлы можно наблюдать апробацию проведения обновленного типа цветной революции. Ее особенность - в координации действий оппозиции извне на фоне многолетнего внешнеэкономического и политического давления на страну с неоднократными попытками госпереворотов и прямого устранения президента страны, а также массовых акций протестов с угрозами военной интервенции.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"