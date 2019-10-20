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20.10.2019 19:22
Рубрика: Власть

Рубль вместо санкций

Николай Патрушев призвал страны БРИКС отказаться от доллара при взаимных расчетах
Текст: Иван Егоров (Бразилиа)
Российская газета - Федеральный выпуск № 236(7994)
Действия США могут привести к катастрофическим последствиям не только для Москвы и Вашингтона, но и для всего мира - человечество снова может оказаться на пороге неконтролируемой гонки вооружений. Об этом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил в Бразилиа, где он проводил переговоры со своими коллегами из стран БРИКС и принял участие во встрече с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

Надо сказать, что бразильская сторона, которая председательствует в этом году в БРИКС, решила ограничить присутствие прессы, как своей, так и зарубежной, только рамками трехминутной протокольной съемки начала заседания.

В то же время обозревателю "Российской газеты" удалось узнать подробности, разговора Николая Патрушева со своими партнерами из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.

Фото: Иван Егоров/РГ
Патрушев: Политика США грозит возвращением холодной войны

Так, Николай Патрушев призвал коллег из БРИКС найти адекватный ответ на использование политики односторонних экономических санкций, когда в "черные списки" попадает не только отдельно взятая страна, но и все партнеры, которые пытаются вести с ней дела. По мнению секретаря Совбеза РФ, в текущих условиях использование американской валюты сопряжено с серьезными рисками.

"Представляется ненормальным, что США, ведя себя столь агрессивно и непредсказуемо, продолжают оставаться держателем основной резервной валюты", - отметил Патрушев.

В связи с этим эффективным ответом на санкции, по его мнению, должно стать дальнейшее развитие взаиморасчетов в национальных валютах, а также укрепление потенциала развития Банка БРИКС.

Особо секретарь Совбеза коснулся угроз системе стратегической стабильности.

Фото: Иван Егоров/РГ

"Глобальная система стратегической стабильности, созданная кропотливым трудом наших предшественников, находится на грани развала из-за непоследовательной, а зачастую и откровенно провокационной позиции западников", - считает Патрушев. По его мнению, такая конфронтационная политика грозит обернуться новой неконтролируемой гонкой вооружений, в том числе в космосе.

В частности, он рассказал об опасениях Москвы, которые касаются выхода США из Договора о РСМД, неопределенности вокруг соглашения о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений, а также неограниченного ничем развития глобальной системы ПРО. Так, по его словам, начав в свое время с договора по ПРО, американцы вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, обвинив Россию в его нарушении. При этом сами меньше чем через месяц провели пуск наземной крылатой ракеты на дальности свыше 500 км, то есть разработали ее еще задолго до выхода из договора.

Фото: Иван Егоров/РГ
Патрушев: В борьбе с террором нужно отказаться от двойных стандартов

Что касается, например, Договора о СНВ, то Патрушев еще раз подтвердил, что Москва выступает за его продление. По его мнению, это позволило бы не допустить дальнейшей деградации ситуации в сфере стратегической стабильности, а также выиграть время для изучения подходов к заключению нового соглашения. В то же время, по его словам, нельзя не заметить, что, стремясь сохранить свое единоличное господство в мире, Вашингтон уделяет повышенное внимание силовой составляющей своего превосходства. Это наглядно доказывает военный бюджет США, который за два года вырос более чем на 40 млрд долларов, а к 2020 году составит 750 миллиардов. По мнению секретаря Совбеза РФ, американцы не желают связывать себя какими-либо ограничениями в стратегической сфере и хотели бы беспрепятственно проецировать силу в любом регионе мира. Кроме военных угроз, с которыми приходится сталкиваться мировому сообществу, Патрушев также подробно остановился и на остальных глобальных проблемах.

Так, по его словам, отдельные государства по-прежнему отказываются признавать объективные реалии меняющегося мира, продолжая мыслить категориями времен "холодной войны".

"Попытки навязывания другим странам собственной шкалы ценностей ведут к росту ксенофобии, нетерпимости и конфликтности в международных делах", - отметил секретарь Совбеза РФ.
Дмитрий Патрушев: Товарооборот продукции АПК между Россией и Беларусью превысил 3 млрд долларов

Страны БРИКС также подвергаются негативным воздействиям непоследовательной и откровенно враждебной политики ряда западных стран. В частности, речь идет о провоцировании торговой войны с КНР, попытках оправдать насилие по отношению к представителям власти во время уличных беспорядков. А также о попытке под надуманными предлогами политизировать вопрос лесных пожаров в долине Амазонки и поставить под вопрос суверенитет Бразилии и ее соседей над этим регионом.

Кстати, что касается соседей Бразилии, то, по словам секретаря российского Совбеза, на примере Венесуэлы можно наблюдать апробацию проведения обновленного типа цветной революции. Ее особенность - в координации действий оппозиции извне на фоне многолетнего внешнеэкономического и политического давления на страну с неоднократными попытками госпереворотов и прямого устранения президента страны, а также массовых акций протестов с угрозами военной интервенции.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

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