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20.10.2019 07:47
Рубрика: Спорт

Павлюченко и Ходыкин стали вторыми на Skate America

Текст: Максим Домчев

Россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин стали вторыми в соревнованиях спортивных пар на первом в сезоне этапе Гран-при Skate Americа.

Степанова и Букин выиграли, но стали вторыми на Гран-при в США

В соревнованиях спортивных пар по итогам короткой и произвольной программ победили представители Китая Пэн Чэн и Цзинь Ян. Они оказались сильнейшими в первый и второй день соревнований, получив от судей в сумме 200,89 балла.

Российские болельщики верили, что Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин сумеют побороться за победу, однако падение партнерши при выбросе поставило крест на этих надеждах. Впрочем, российская пара стала второй и это их лучший результат на Гран-при.

Ранее наша пара дважды становилась третьей на этапах этих соревнований.

Спорт Фигурное катание
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