Павлюченкова не смогла выиграть титул на "ВТБ Кубок Кремля"

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла одержать победу на "ВТБ Кубке Кремля".

В финале соревнований Павлюченкова уступила швейцарке Белинде Бенчич, посеянной на турнире под третьим номером, в трех сетах со счетом 6:3, 1:6, 1:6.

В Москве Бенчич, можно сказать, сорвала банк. Обыграв в полуфинале француженку Кристину Младенович, она квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA в Шэньчжене, чему радовалась даже больше, чем выходу в финал турнира в "Крылатском". Но и титул она тоже взяла.

В интервью на корте Павлюченкова также отметила, что это обстоятельство сыграло свою роль.

- Жаль, что Белинда квалифицировалась на Итоговый чемпионат до финала. Иначе она бы точно больше нервничала, - сказала Настя с улыбкой. - Если говорить серьезно, то Белинда заслужила трофей здесь, в Москве. Я также желаю ей удачи в Китае. Мне же чуть-чуть не хватило, но я буду работать и в следующий раз покажу лучший теннис.

В мужском финале за победу также поборется россиянин - Андрей Рублев. Ему предстоит помериться силами с прошлогодним финалистом французом Адрианом Маннарино.