Павлюченкова уступила в финале "ВТБ Кубка Кремля"

Чемпионка 2014 года Анастасия Павлюченкова не смогла повторить на "ВТБ Кубке Кремля" свой успех пятилетней давности. В финале она проиграла швейцарке Белинде Бенчич со счетом 6:3, 1:6, 1:6.

Счет в очных противостояниях между Бенчич и Павлюченковой и так был 3:1 в пользу швейцарки. Но выходить на этот финал Белинде было гораздо проще еще и по другой причине. Свою главную миссию в Москве она уже выполнила. Обыграв в полуфинальном матче француженку Кристину Младенович (6:3, 6:4), швейцарка квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA в Шэньчжэне. "В финале буду просто наслаждаться игрой. Путевка на итоговый турнир года придает мне невероятные эмоции", - отметила Бенчич перед матчем. Эта расслабленность ей помогла. А вот Насте просто не хватило сил, ведь в общей сложности она провела на корте на пять часов больше, чем соперница.

В мужском финале хозяин кортов также боролся за главный трофей. Это Андрей Рублев, который за предыдущие шесть лет участия в "основе" одиночного турнира ни разу не преодолел даже барьер первого круга. Но в этом году все сложилось иначе.

Накануне Андрей не пустил в финал турнира двукратного победителя московских соревнований хорвата Марина Чилича (7:5, 6:4). Его соперником по решающему матчу, который завершился после подписания этого номера "РГ" в печать, стал Адриан Маннарино. В своем полуфинале француз одолел итальянца Андреаса Сеппи (6:3, 6:4).

В прошлом году Маннарино также боролся за кубок. Но ничего не смог противопоставить Карену Хачанову (2:6, 2:6). Рублев признался, что сразу же обратился к Карену за советом.

Для Анастасии Павлюченковой это был третий финал в Москве. В 2014-м она победила, в 2015-м уступила Светлане Кузнецовой

- Как только вышел с корта, тут же написал Хачанову: "Рассказывай все что знаешь, потому что я тоже хочу выиграть!" Конечно, у нас с Кареном разный стиль игры. Ему помогли мощный теннис и подача. Посмотрим, что он мне еще сможет рассказать про моего соперника, - сказал Рублев на пресс-конференции. - Но как бы ни сложился финал, я безумно рад выступать дома, в Москве. Как я и раньше говорил, этот турнир связан с моим детством. Для меня выйти играть в финале - это невероятно.

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