Переговоры МВФ по квотам стран-акционеров прошли безрезультатно

Международный валютный фонд (МВФ) завершил пересмотр квот стран-акционеров с нулевым результатом. Об этом по итогам 15-й встречи МВФ по пересмотру долей заявил журналистам замглавы Минфина Сергей Сторчак.

Планировалось, что на ней страны договорятся об изменении подходов к формуле расчета квот. Так, развивающиеся страны должны были получить больше веса в МВФ, традиционные акционеры - потерять часть долей.

При этом в 1990 году на развивающиеся страны пришлось 40% глобальной экономики, к 2030 году их доля в глобальном ВВП вырастет минимум до 60%. По словам Сторчака, перераспределение квот в МВФ при этом остается прямо противоположным. "Сильнее всех во время всех встреч недовольство по этому поводу проявляли четко индийская и китайская стороны", - сказал он (цитата по РИА Новости). Бразилия, по его словам, тоже хотела бы изменения своей доли в капитале фонда.

Квота страны в МВФ определяет размер ее финансовых обязательств перед фондом, от нее зависит число голосов и доступ страны к финансированию. Последний раз квоты перераспределялись в 2010 году на 14-м пересмотре, когда совокупный капитал МВФ был увеличен на 100%, а в пользу развивающихся стран были переданы 6% квот.