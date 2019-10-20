Планируется создать сеть центров медиации для подростков

Министерство юстиции РФ планирует создать межведомственную рабочую группу по развитию примирительных процедур. В планах в том числе развитие сети служб медиации для работы с трудными подростками.

Напомним, медиация - это процедура мирного урегулирования споров с помощью посредника. Школьная среда, как известно, очень конфликтна, слабому в ней трудно. Поэтому давно говорится о необходимости широкого внедрения примирительных процедур именно в школах, детей надо учить улаживать дело миром.

Более того, в планах Минюста - использовать медиацию для так называемого восстановительного правосудия. Если преступление совершил трудный подросток, "восстановительное правосудие" предполагает не классическое наказание, а воспитательные меры. В том числе хулигану придется своим трудом возместить потерпевшим вред, например, отремонтировать угнанный мотоцикл. Или вообще сделать что-то хорошее для тех, кого обидел. Если он обворовал пенсионеров, то некоторое время будет ходить в аптеку за лекарствами для них, приносить из магазина продукты и т.п.

Всего предполагается создать четыре экспертные секции в группе: медиация при восстановительном подходе, медиация при урегулировании внешнеэкономических споров.

А также медиация в сфере предпринимательской деятельности и медиация при урегулировании непредпринимательских споров. Как подчеркивают в Минюсте, медиация в рамках восстановительного правосудия в перспективе может применяться в том числе для тех трудных подростков, кто не достиг возраста уголовной ответственности. В обществе давно идут споры, что делать с такими детками, которые стали сущим наказанием для окружающих. Нередко и учителя, и правоохранители, и соседи только ждут момента, когда малолетний хулиган подрастет, чтобы отправиться в тюрьму. Центры медиации попробуют найти подход к трудному подростку, пробудить в нем что-то доброе, чтобы он ни окружающим не портил жизнь, ни себе ее не ломал. В целом в экспертном сообществе согласны с тем, что примирительные процедуры, в том числе медиацию, надо развивать.

"Роль примирительных процедур необходимо повышать, это бесспорно, - считает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - В том числе необходимо вводить процедуры в новые сферы, развивать примирение там, где оно до сих пор или не было предусмотрено законом, или применялось крайне редко. Ассоциация юристов России активно подключится к работе по развитию медиации во всех сферах жизни, начиная от экономики и заканчивая семейными отношениями".

По его словам, потенциал медиации можно использовать в том числе при урегулировании конфликтов в бизнес-среде.

"Стимулом к развитию медиации могут стать также поправки в процессуальное законодательство, вступившие в силу вместе с открытием отдельных кассационных и апелляционных судов в рамках судебной реформы, - рассказывает Владимир Груздев. - Например, теперь стороны, заключившие медиативное соглашение, смогут удостоверить его нотариально и такой документ получит исполнительную силу. Это значит, что если одна из сторон откажется выполнять условия соглашения, документ можно будет направить судебным приставам для исполнения".