Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса

Авиакомпания Qantas сообщила о рекордном по продолжительности рейсе из Нью-Йорка в Сидней. Дальнемагистральный лайнер Boeing 787-9 провел в воздухе 19 часов 14 минут.

Таким образом, австралийцам удалось переплюнуть своих конкурентов. Ранее самым долгим прямым авиарейсом считался перелет из Нью-Йорка а в Сингапур. Общее время в пути составляло 18 часов 50 минут, пишет РИА Новости.

Напомним, самые продолжительные перелеты в мире компания Singapore Airlines возобновила в октябре прошлого года. Тогда в путь из Сингапура в Нью-Йорк отправился Airbus A350-900, имеющий двигатели Rolls Royce, которые более экономно расходуют топливо. На борту лайнера находился 161 пассажир. Что интересно, самый продолжительный авиарейс был отменен в 2013 году из-за высоких цен на керасин.