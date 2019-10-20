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20.10.2019 19:07
Рубрика: Власть

Граница в ответе

Предлагается смягчить правила наказания пограничников
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 236(7994)
Пограничники, нарушившие правила службы, попадут на скамью лишь в том случае, если из-за этого (например, сна на посту) пострадала безопасность государства. Скажем, мимо спящего часового прошел враг.

В Госдуму внесен проект поправок в статью 341 Уголовного кодекса, наказывающую за нарушения правил несения пограничной службы. Как пояснил один из инициаторов проекта, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, сегодня на практике отсутствуют единые подходы при квалификации нарушений правил несения пограничной службы. В результате за один и тот же проступок могут либо наказать в дисциплинарном порядке, скажем, объявить выговор, либо отправить под суд. Все дело в формулировках статьи УК: по ней наказание предусмотрено даже в том случае, когда нарушение могло принести вред интересам безопасности. Проще говоря, нарушитель не прошел, но гипотетически мог бы.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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"В этой связи законопроектом предлагается четко разграничить уголовную и дисциплинарную ответственность за нарушения правил несения пограничной службы", - сказал Павел Крашенинников.

Предлагается установить, что нарушение правил несения пограничной службы, которое лишь могло повлечь причинение вреда безопасности государства, но не повлекло, является грубым дисциплинарным проступком. За него военнослужащий привлекается к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения. Если же вред безопасности нанесен, нарушитель пойдет под суд.

Книга

Павел Крашенинников презентовал в Екатеринбурге новую книгу: "Заповеди советского права. Очерки о государстве и праве военного и послевоенного времени. 1939-1961". Книга охватывает три периода: Вторая мировая война, послевоенный до смерти Иосифа Сталина и то, что происходило после его смерти.

- Право - это регулятор нашей жизни, наша история. Я не очень понимаю, когда коллеги говорят: "Зачем изучать советское право?" Я отвечаю: "Когда большевики пришли к власти, они упразднили все юрфаки, запретили упоминание юристов, которые работали до революции. Чем мы отличаемся от них, если будем поступать так же? Надо понимать, что это наше право, наша страна, и постараться не делать тех ошибок, тех глупостей, которые делали в то время, - сказал Павел Крашенинников.

Подготовила Ольга Штейн

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