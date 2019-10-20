Правительство обяжет банки проверять клиентов по номеру телефона

Правительство может обязать банки верифицировать паспортные данные клиентов, а также проверять, на них ли оформлен номер мобильного телефона, как часто они им пользуются и когда меняли сам телефон. Об этом пишут в воскресенье "Известия".

Как уточняет издание, идентификация клиентов будет проводиться через единую информационную систему (ЕИС) проверки сведений об абоненте. Причем за создание такой системы придется заплатить банкам. Такие предложения правительства уже поступили в комитет Госдумы по финансовому рынку, сообщил его глава Анатолий Аксаков. По его словам, комитет, вероятно, поддержит поправки, но некоторые положения потребуют дискуссии - не все банки готовы тратиться на новую систему.

Предполагается, что такая проверка номеров банками позволит лучше бороться с мошенничествами, где применяется социальная инженерия. Так, когда злоумышленник позвонит в кредитную организацию под видом клиента и назовет его паспортные данные, банк сможет моментально получить ответ, принадлежит ли телефон гражданину, именем которого представляется звонящий. Даже при подмене номера в ЕИС должен отобразиться настоящий телефон.