Президентский полк завершил XV сезон развода пеших и конных караулов

В субботу на Соборной площади Кремля прошла заключительная в этом году церемония развода пеших и конных караулов.

Это шоу стало мощным центром притяжения туристов в Кремль. Судя по реакции публики, многие здесь не впервые: они неплохо знают хронологию ритуала. И порой даже предупреждают соседей об изюминке - залпе из 7,62-мм карабинов СКС. До обмороков не доходит, но криков и женского визга на Соборной площади изрядно.

Во время залпа из 36 карабинов до обмороков дело не доходит, но крики и женский визг на Соборной площади Кремля - обычное дело

Сезон разводов открыли в апреле. В толпе зрителей заметили колоритного гостя: Дидье Маруани - композитора из Монако (хотя принято считать его французом), он же основатель группы Space. Сегодня в Европе 66-летняя знаменитость прошлой эпохи несколько подзабыта, у молодых меломанов свои кумиры. Но россияне - самая благодарная публика в мире. Комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников пригласил музыканта понаблюдать за разводом с первого уровня колокольни "Иван Великий".

Сильное впечатление на Дидье произвело выступление Президентского оркестра.

"Потрясающие профессионалы, - признал Маруани. - Ни одной фальшивой ноты! А я понимаю, насколько сложно играть в движении, да еще в такой холод". (Открывали сезон разводов в жуткий, по меркам европейца, мороз: при плюс 5 °C.) "В Монако при княжеском дворе тоже есть традиции построений почетного караула, - не сдерживал эмоций музыкант. - Но церемония в Кремле просто восхитительна".

Завершали сезон уже без звезд эстрады. Но с легкой руки Дидье Маруани все выступления прошли в строгом соответствии с прогнозом-комплиментом: ни одной фальшивой ноты.

- Пеший караул на три четверти состоит из военнослужащих осеннего призыва 2018 года, - рассказал начальник Центра по связям с прессой ФСО Александр Рясков. - Новациями стали элементы: "лабиринт", "ручей", "часы". "Лабиринт" - это встречное движение караульных и синхронное вращение карабинов. "Ручей" - перестроение по двум контурам-прямоугольникам. А элемент "часы" так назвали из-за схожести с работой часового механизма. Еще новация: работа с оружием в быстром темпе.

Что касается кавалерии, то 12 всадников, как обычно, сорвали овации "конной каруселью", "восьмеркой", "мельницей" и "свечой". Кстати, точные сроки сезона развода караулов определяют не люди, а кони. Сезон завершают тогда, когда кремлевская брусчатка становится не комфортной для копыт.

Сезон 2020 года откроют весной. Хотите верьте - но лучше проверьте: большая часть будущего пешего караула сейчас среди нас, на гражданке. Молодые люди даже не подозревают, что они просто обречены стать виртуозами кремлевского шага и строевых приемов с оружием. Присягу примут в декабре.