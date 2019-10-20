Путин отметил успехи в дорожном строительстве

Президент поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником.

"В дорожном комплексе всегда трудились специалисты высокой квалификации, которые хорошо знают свое дело", - подчеркнул Владимир Путин. От динамики отрасли во многом зависит развитие регионов и экономики, эффективная реализация инфраструктурных проектов, четкое функционирование единой транспортной системы и, конечно, качество жизни людей, заявил он.

Глава государства отметил многоплановую работу по модернизации дорожных объектов и инженерных сооружений. "Открываются новые трассы, мосты, развязки, железнодорожные подходы к морским портам. Повышаются доступность и безопасность перевозок", - перечислил он и призвал не останавливаться на достигнутом и не сбавлять темпы. Также необходимо уделять самое пристальное внимание надежности дорожно-транспортных объектов.