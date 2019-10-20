Мэр Воронежа Вадим Кстенин принял участие в общегородском субботнике

Сотню деревьев посадили на Димитровском бульваре сотрудники мэрии, которые вместе с горожанами вышли на субботник 19 октября. Акцию поддержало почти 60 тысяч воронежцев.

Глава города Вадим Кстенин и его коллеги по администрации работали в сквере "Усманский". Эта зона отдыха является частью нового Димитровского бульвара, который благоустроили в 2019 году. Мэрия собрала пожелания граждан относительно общественных территорий, которые люди хотели бы видеть включенными в приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды". В числе лидеров оказалась улица Димитрова (от кольца на пересечении с улицей Брусилова до Ленинского проспекта).

На бульваре обустроили тротуары и газоны, установили фонари, скамейки, урны и игровое оборудование. Общая площадь объекта составила 7,3 гектара. На месте бывшей автобусной остановки "Усманская", где раньше появлялись стихийные свалки, разбили одноименный сквер с детской площадкой. В рамках октябрьского субботника здесь высадили 97 молодых кленов, рябин и сумахов, а также 155 кустарников. Все саженцы - с закрытой корневой системой.

- Деревьям больше десяти лет, что гарантирует их приживаемость на новом месте, - отметила замглавы управления экологии Воронежа Елена Уварова. - Помимо правильной посадки, важен хороший уход. В этом году после посадки растениям будет требоваться только полив, а в дальнейшем нужно будет обрабатывать и рыхлить почву. Это возьмут на себя наши сотрудники.

В сквере установлена система автополива и организовано видеонаблюдение - для профилактики вандализма. Дело в том, что в сентябре на Димитровском бульваре неизвестные выломали около 30 форсунок для полива. Ранее были попытки украсть укрывной материал для газонов, плитку и лавочки. Ущерб оценили в несколько десятков тысяч рублей.

- Жители прилегающих улиц тоже вышли на субботник, убирали придомовые территории и проезд, который выходит на этот бульвар. Они очень довольны, что появилась такая благоустроенная территория. Это южный въезд в Воронеж, и "ворота города" должны радовать и самих горожан, и гостей, - отметил руководитель управы Железнодорожного района Леонид Беляев.

Всего в день общегородского субботника было убрано 637 гектаров зеленых зон и 67 гектаров территорий, прилегающих к различным предприятиям и социальным учреждениям. Из города вывезли 13,8 тысячи кубометров мусора. Санитарная уборка коснулась 1 536 дворов жилых домов и 915 контейнерных площадок. В течение недели было посажено около 900 деревьев и пять тысяч кустарников, в основном рядом со школами, детсадами и учреждениями культуры.

- Я благодарю всех воронежцев, которые приняли участие в субботнике. Созидать в городе, конечно, очень хорошо, но самое главное - сохранять то, что уже создано. Все, кто вышел убирать улицы и парки, - большая дружная семья, и такая солидарность - знак того, что Воронеж действительно счастливый город, - подчеркнул мэр Вадим Кстенин.