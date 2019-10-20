Пожар в складском помещении на западе Москвы локализован

Спасателям удалось взять под контроль пожар, возникший на складе на западе Москвы.

"Принятыми мерами в 09 часов 08 минут пожар был локализован", - передает столичное управление МЧС.

Складское помещение по адресу ул. Молодогвардейская, д. 61, стр. 5 загорелось утром в воскресенье. Довольно быстро площадь возгорания увеличилась с 500 до 1,5 тысяч квадратных метров. Также сообщалось о частичном обрушении крыши.

К тушению были привлечены 80 спасателей, более 20 единиц техники и два вертолета.

Информации о пострадавших не поступало.