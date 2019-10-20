Рублев выиграл "ВТБ Кубок Кремля" в свой день рождения

Российский теннисист Андрей Рублев стал победителем "ВТБ Кубок Кремля", который завершился на кортах в "Крылатском".

В финальном матче Рублев, посеянный на турнире под шестым номером, разгромил седьмую ракетку турнира, прошлогоднего финалиста, француза Адриана Маннарино, со счетом 6:4, 6:0. Матч продолжался всего 1 час 2 минуты.

Напомним, что в 2018-м Маннарино так же беззубо проиграл Карену Хачанову - 2:6, 2:6.

Рублев попытался подбодрить соперника, который был в шоке от того, что матч сложился именно таким образом.

- Знаю, как тяжело проигрывать в финале. Особенно два года подряд. Но у меня сегодня день рождения, мне немножко больше повезло, - обратился Рублев к Маннарино. - Однако два финала в Москве - это тоже большое достижение. Желаю тебе удачно завершить сезон и ударно провести следующий.

За шесть предыдущих лет Андрей Рублев не выиграл ни одного матча на кортах в Москве. Поэтому этот триумф особенный.

- Не могу описать словами, что чувствую. Как я много раз говорил, все мое детство связано с этим турниром. Безумное счастье просто выступать здесь. А выиграть в свой день рождения - это супер, - сказал Андрей в интервью на корте. - Спасибо всем, кто приходил в первого дня на трибуны, поддерживал и верил. Это помогало и придавало сил.

После победы в Москве Рублев, который сейчас занимает 31-е место в рейтинге, вплотную приблизится в первой двадцатке.