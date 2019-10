Сегодня в Москве в технопарке "Сколково" стартует ежегодный форум "Открытые инновации". Он проводится в российской столице с 2012 года под эгидой правительства РФ и, по мнению участников формирования инновационной экосистемы, считается уникальной дискуссионной площадкой и главным событием страны в сфере технологического предпринимательства.

Основная цель форума - развитие и коммерциализация новейших технологий, популяризация мировых технологических брендов и создание новых инструментов международного сотрудничества в сфере инноваций. В рамках программы проводятся пленарные заседания и тематические сессии, выставка, образовательные мероприятия, семинары и мастер-классы, инновационные шоу, деловые встречи и, конечно же, происходит неформальное общение участников.

"Контуры цифровой трансформации экономики начинают проявляться все более четко. Если три года назад мы говорили о том, что цифровизация - это тренд, то сейчас будем обсуждать конкретные вещи, касающиеся внедрения цифровых технологий в традиционных отраслях экономики. Совместно с бизнесом мы пытаемся определить конкретные стратегические и тактические задачи по внедрению технологий искусственного интеллекта.

Кроме того, на площадке "Открытых инноваций" есть уникальная возможность обменяться опытом с мировыми экспертами, имеющими практику внедрения решений по анализу данных и использованию искусственного интеллекта", - говорит министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Организацией и проведением мероприятия традиционно занимается АНО "Сколково Форум" (дочерняя компания Фонда "Сколково"). "РГ" попросила ее гендиректора Екатерину Иноземцеву поделиться ожиданиями от будущего форума и прокомментировать его тему - "Цифровая нация. Трансфер к интеллектуальной экономике".

В чем главная особенность восьмого форума "Открытые инновации", отличающая его от семи предыдущих?

Екатерина Иноземцева: Пожалуй, главное отличие в том, что мы стали активней сотрудничать с другими форумами. Если на предыдущих "Открытых инновациях" было сотрудничество с российскими форумами, то в этом году мы заключили партнерское соглашение с Bloomberg, который проведет у нас свою знаменитую конференцию Sooner Then You Think. Она проходит в Лондоне, Нью-Йорке, Сингапуре, а теперь пройдет в Москве. И это, конечно, придает новое звучание "Открытым инновациям", привлечет гораздо больше зарубежных спикеров, в том числе из Великобритании. Мы рассчитываем, что благодаря этому удастся получить более яркое международное освещение.

Какие еще интересные сессии ожидаются, кроме Bloomberg?

Екатерина Иноземцева: Например, форум RAIF, посвященный artificial intelligent, искусственному интеллекту.

Телемедфорум - все, что связано с цифровой медициной. Кроме того, состоится несколько межгосударственных мероприятий - Российско-китайский форум и Российско-корейский форум, организованные по инициативе Министерства экономического развития РФ. Так "Открытые инновации" становятся действительно всеобъемлющей площадкой, которая позволяет обсуждать все темы, связанные с цифровым развитием как в России, так и за рубежом. Собственно, мы и говорим о глобальной цифровизации, потому что не существует цифровой экономики в отдельно взятой стране.

Почему тема нынешнего форума актуальна именно для 2019 года?

Екатерина Иноземцева: Мы уже несколько лет, не только на "Открытых инновациях", но и в рамках принятой программы "Цифровая экономика", обсуждаем вопросы, связанные с новыми технологиями, новыми способами управления и так далее. В этом году мы решили посмотреть на цифровую трансформацию под другим углом. Ведь любая трансформация влияет на конкретных людей, которые под воздействием технологий и новых способов экономических взаимоотношений тоже меняются. Человек - основной потребитель всех технологических инноваций. Но, с другой стороны, он является и основным заказчиком этой трансформации. Поэтому мы предлагаем обсудить, каким образом трансформация в экономике влияет на нас, как человек адаптируется к технологиям будущего и какой новый запрос он сам на следующем их витке сформулирует.

Наверное, не очень красиво выделять кого-то из спикеров, но всё-таки: сессии с чьим участием вы посоветуете не пропустить?

Екатерина Иноземцева: Сессию с участием премьер-министра Дмитрия Медведева, разумеется! Вообще на форум мы пригласили многих по-настоящему важных зарубежных гостей. Одним из ключевых спикеров станет председатель правления компании Bayer Вернер Бауманн. Мы, конечно, с нетерпением ждем беседы с ним как возможности обменяться международным опытом по цифровизации. Конечно же, невозможно пропустить и конференцию Bloomberg, о которой мы уже говорили, и сессию "Time for Change. Управление изменениями в стратегии компании". У нас достаточно интересная программа третьего дня, в большей степени посвященная развитию технологий. Важно посетить ее сессии, чтобы понимать, как конкретные технологии используются в развитии той или иной отрасли - здравоохранении, промышленности, юриспруденции, практически во всех сферах жизни человека.

Каких результатов вы ждете от форума?

Екатерина Иноземцева: Когда форум завершится, мы, обобщив все основные ключевые задачи и проблемы, которые будут на нем идентифицированы, поедем в Стартап-тур, который у нас тоже будет носить название "Нация 5.0". Стартап-тур - это ежегодное большое событие, в рамках которого посещаем регионы и рассказываем о выводах, сделанных на форуме "Открытые инновации". Но уже 24 октября, после завершения восьмого форума, мы начнем планировать девятый. Надеюсь, что в его программе получится отразить, в том числе роль всей нашей инновационной экосистемы в той системе развития, которая была выстроена во время процесса цифровизации экономики.