В Москву вернулось августовское тепло

Воздух в столице может прогреться до 17 градусов тепла в воскресенье. Об этом журналистам рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, температура воздуха в Москве будет составлять 15-17 градусов выше нуля. При этом ближе к обеду выглянет солнце.

Позднякова также отметила, что эта погода свойственна скорее последним числам августа, и для второй половины октября такое тепло не типично. Кроме того, в воскресенье может быть установлен новый температурный рекорд.