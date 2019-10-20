Древнерусские Шуя и Кинешма вернут свой исторический облик. О развитии малых городов шла речь на встрече президента с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским.

"Банк БРИКС выдает вам кредит на воссоздание исторических поселений?" - сразу спросил глава государства. "Да, правительство Российской Федерации реализует совместно с Новым банком развития (БРИКС) программу - это комплексная модернизация инфраструктуры исторических поселений", - подтвердил собеседник. И недавно межведомственная комиссия решила включить туда два города Ивановской области: Шую и Кинешму.

Ивановская область получит кредит больше чем на 2 млрд рублей на воссоздание исторических поселений

На вопрос об общем объеме кредита Воскресенский ответил: свыше 2 млрд рублей. Проект рассчитан на несколько лет. Сейчас предстоит выбрать объекты. "Примерно какие объекты? Вы уже представляете?" - уточнил Владимир Путин. "Это объекты в историческом центре, это воссоздание исторического облика этих прекрасных русских городов", - ответил губернатор. "Мы уже приступили к этому в рамках программы "Комфортная городская среда". Конечно, такие средства, надеюсь, позволят качественно улучшить качество жизни жителей этих прекрасных русских городов", - считает он.

Малые города очень важны для культуры, истории России, "у каждого из них особая душа, людям там живется зачастую нелегко", сказал Воскресенский. Область участвует в грантах на малые города и исторические поселения. "Сами добавляете туда?" - уточнил Путин и получил утвердительный ответ. "Мы, если за что-то беремся, сразу консолидируем несколько планов - дороги, ремонты поликлиник, ремонты "социалки". То есть это не просто создание каких-то красивых парков, а сразу "наваливаемся" на городки", - объяснил губернатор.

Воскресенский также рассказал, что сделано за те два года, что он работает в области. "Кое-что удалось сделать, но, конечно, не могу не отметить, что этого крайне недостаточно для улучшения жизни", - признал он. Начали с транспортной доступности: связали область с несколькими экономическими центрами. Во-первых, с Москвой - скоростными поездами: до Иваново можно добраться за три часа 40 минут, восемь поездов в день. С Санкт-Петербургом связывает ежедневное авиасообщение, а к Нижнему Новгороду скоро будет отремонтирована дорога.

"Это привело к тому, что на нас внимательнее посмотрели крупные корпорации и создали уже свыше двух тысяч рабочих мест", - сообщил Воскресенский. Недавно удалось договориться о создании парашютного кластера в Иваново на базе завода "Полет". "Благодаря национальному проекту мы в два раза увеличили ремонт дорог", - продолжил губернатор. "Системно занялись сельским хозяйством. Что беспокоило: две трети земель не обрабатывались. Мы приняли план - за пять лет собираемся половину таких земель ввести в оборот", - сообщил докладчик. Также созданы две территории опережающего развития для привлечения инвестиций. Это текстиль и производство медтехники. В регионе стали наводить порядок с мерами поддержки малого и среднего бизнеса. В национальном рейтинге инвестклимата область заняла первое место по критерию поддержки малого бизнеса, рассказал Воскресенский.

Тем временем

По инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Лидеры подтвердили важность выполнения Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в "нормандском формате". В первую очередь это относится к имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство и к разведению сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское. Киев под разными предлогами отказывается отводить свои подразделения и военную технику, говорится в сообщении Кремля. Было условлено продолжить работу по линии помощников лидеров и руководства внешнеполитических ведомств насчет возможного проведения саммита "нормандской четверки": он должен быть тщательно подготовлен и увенчаться конкретными результатами.