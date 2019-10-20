ЦСКА упустил победу в Уфе

Московский ЦСКА не смог удержать победу в матче 13-го тура РПЛ против "Уфы". Ведя 1:0, армейцы в концовке пропустили мяч в свои ворота.

В 13-м туре ЦСКА отправился в гости к "Уфе". Уфимцы под руководством Вадима Евсеева на своем поле всегда дают бой лидерам. Не стал исключением и нынешний матч.

Главной проблемой для обеих команд стало поле. На стадионе "Нефтяник" искусственный газон, и во время паузы в чемпионате туда была добавлена специальная резиновая крошка. Поскольку с утра на этом же стадионе играли молодежные команды, то работникам стадиона не хватило времени, чтобы полностью привести поляну в порядок. В итоге резиновая крошка оказалась наверху, и это добавило командам проблем. Да и картинка со стадиона напоминала 90-е годы, когда по весне на полях преобладал совсем не зеленый цвет.

И все же ЦСКА раньше сумел приспособиться к таким условиям и открыть счет. После передачи Николы Влашича подключившийся к атаке Ильзат Ахметов в падении направил мяч точно в верхний угол ворот.

До перерыва команды создали не так много моментов. Во втором тайме Евсеев произвел несколько замен. Вячеслав Кротов и Данил Круговой заметно оживили игру хозяев. И в нескольких моментах ЦСКА не пропустил только благодаря мастерству Игоря Акинфеева.

Но и он оказался бессилен на 83-й минуте матча. После розыгрыша стандарта мяч отлетел в Кротову, который с близкого расстояния расстрелял ворота - 1:1.

После этого матча ЦСКА занимает четвертое место в таблице РПЛ, набрав 26 очков. "Уфа" располагается на восьмой позиции - 16 очков.