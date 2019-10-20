Родители и чиновники не могут договориться об интересах детей

В Самарской области у многодетного отца Ивана Сидорова пытаются отобрать детей. Органы опеки угрожают лишением родительских прав за то, что трое его сыновей не смотрят телевизор. И вообще... "не такие, как все". В вину ему ставят и привлечение детей к обычной работе по хозяйству - якобы непосильному труду, наносящему вред здоровью подростков...

По словам жителя села Новотулки Ивана Сидорова, это уже не первая попытка чиновников отобрать детей. В мае их на три месяца помещали в социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних "Солнечный Лучик" для проведения медико-психологической экспертизы, которая показала, что никаких отклонений у них нет. Как рассказывают сами мальчишки, их просто забрали из школы под предлогом отдыха в оздоровительном лагере, а затем дали подписать какие-то бумаги, "мы там даже голодовку объявляли".

Чиновничья машина, судя по всему, заработала. И все знают, как она может проехать по судьбе человека, преследуя свою цель

Чтобы разобраться в вымыслах и реалиях этой истории, корреспондент "РГ" отправилась в Новотулки. Уточним, что в этом селе Сидоровы живут всего около двух лет. Иван вместе с женой Алиной и пятью детьми приехали сюда из Сербии. В каком-то смысле вернулись на малую родину, где оба родителя выросли. Отсутствие привычных европейских развлечений их не смущало, а деревню вместо города выбрали потому, что на земле большой семье прокормиться проще. Но жизнь сложилась непросто, и супруги развелись: мама с двумя младшими перебралась в город. А Иван с тремя старшими (все они школьники) пустил корни на берегу реки Чагра. Улица, где стоит их теперешний дом, так и называется Заречная.

Хозяин встречает у калитки и сразу приглашает в дом, мол, "смотрите сами". В просторной комнате, она же кухня, - обратила внимание на сносный для четырех мужчин порядок и обилие гаджетов, свой компьютер в семье есть у каждого.

- Варю суп из мяса, тыквы, капусты, - поздоровавшись, поясняет 11-летний Костя. - Как раз к приходу братьев из школы успею. На вопрос, "почему сам не в школе?", отвечает грустно:

- Мне там не нравится. Учителя от моих вопросов отмахиваются. Вот спросил, например, как рыба из воды кислород добывает, а учитель мне - "в старших классах узнаешь", а мне сейчас надо. Получается, что проще в интернете ответы искать. Да и друзей у меня в школе нет, если к кому подойду, не хотят общаться, говорят, что я не такой. Ну, телевизор не смотрю и по улицам не гуляю, так мне некогда. Утром кашу варю, потом обед. На дни рождения всем пиццу делаю. Я в восемь лет научился готовить - с первых удачных макарон, до этого "сопли" получались.

А еще Костя увлечен пением (музыкальный инструмент в доме имеется), он тренирует голос, исполняет песни на сербском и русском языках и мечтает о сцене. Но работа - на первом месте.

В семье Сидоровых работают все, ибо дел на подворье предостаточно. Коз подоить (пять-семь литров ежедневного молока не лишние), загон почистить, крышу починить, с огородом управиться. Все овощи уже собрали, не без гордости показывают рекордных размеров дайкон, осталась только капуста. Кроме круп, сахара и кофе, которым меня хозяин угостил, все продукты свои. Так что пословица "кто не работает, тот не ест" у Сидоровых правило, а не наказание.

- Значит, вас трое детей? - спрашиваю у Кости.

Он уточняет: вообще есть еще младшие брат и сестра, но они "живут с Алиной в городе". Алина - это мама, парни только так ее и называют и говорят, что совсем по ней не скучают, хотя и отца, который для них непререкаемый авторитет, тоже зовут по имени, дескать "мама" и "папа" - звучит по-детски.

Я на мгновенье умолкаю, пытаясь найти оправдание этому в своем мозгу.

Паузу нарушает Иван, объясняя, что отношения с бывшей супругой они поддерживают, она вот только что звонила, интересовалась, "куда он денет коз на время отъезда в Москву". (Семейной историей заинтересовалось одно из столичных ток-шоу. )

Про переезд из "продвинутой Европы" в самарскую деревню, про большую любовь и совсем не мирный развод, мужчина говорит уклончиво "все бывает". Но в жизни всех Сидоровых, и в первую очередь детей, это все уже сыграло свою невеселую роль. Детей со второй попытки суд разделил на два и три, но проблемы остались... К тому же контролирующие органы их только множили своими бесконечными проверками.

Хотя с отцом мальчишкам нравится. Опыт европейской жизни дал им свободное владение интернет-ресурсом (вот только с кабелем проблемы в деревне, сетует Иван), знания иностранных языков, сейчас вот еще немецким и украинским увлеклись. Говорят, что последний - ближе всего к старославянскому, без которого "Слово о полку Игореве" не понять.

Старший из братьев, Владимир, погружен в практическую биологию. Он уже проводит препарирование животных, которое освоил с помощью интернета, и лечит домашних коз. Еще он ведет в Сети свой канал про природу, занимается варкой металла, а при желании легко может поработать болгаркой. Словом, парень рукастый.

Подоспевший из школы 13-летний Семен рассказал, что пишет компьютерные программы и, когда через три месяца ему исполнится 14 лет, откроет банковскую карту и начнет зарабатывать на фрилансе. В востребованности своих разработок он уверен.

Отец тоже не сомневается, что навыки и таланты его детей будут востребованы, где бы им ни довелось жить. Иван говорит, что сам он окончил несколько российских и зарубежных университетов, но сегодня больше востребованы люди, умеющие что-то хорошо делать руками, а потому учит детей всему - от забивания гвоздя до вязания.

- Правда, с вязанием уже прекратили, устали от подозрений в нетрадиционной ориентации, хотя это исконно мужское дело, - утверждает отец, - но в деревне своя система ценностей, а у нас - своя.

Именно эти разногласия в вопросах образования и стали яблоком раздора между Иваном Сидоровым и чиновниками - от директора школы, который написал заявление в опеку, до инспектора КДН и опеки. На вопрос, в чем он, по мнению чиновников, провинился, Иван с грустной улыбкой рассказывает:

- Сначала они пришли просто познакомиться с многодетной семьей и не обнаружили телевизора, - говорит он.- В область пошла бумага, что у "детей нет доступа к получению общественно важной информации". А оттуда ответ - "усилить контроль". Местные снова идут к нам и видят: козы по двору ходят, и навоз от них сиюминутно не убран. Пишут - "антисанитария". Да, еще я работаю удаленно на одну из европейских компаний, но официально зарегистрирован на бирже труда. Поэтому вновь пишут: "тунеядец, да еще и детей грузит непосильной работой". И на все это сверху вместо реальной помощи только один ответ - "усилить контроль". Так и до лишения меня родительских прав дошли.

То, что дети периодически прогуливают школу и не делают домашние задания, которые "отвлекают от важного", отец не отрицает. Но, по его мнению, существующая система образования со всеми ее обязательными предметами и ЕГЭ, парням не нужна: "Как могут, так и учатся, человеком в познании движет интерес, а не оценки".

Директор Новотульской школы Александр Писарев негодует:

- Раньше тоже были проблемы с учебой, но в этом году ситуация усугубилась, разводит он руками. Двое братьев приходят, один - нет, на следующий день меняются, плюс опаздывают на уроки и убегают с них. Отец же мне заявляет, что его детям "не нужно образование, они отлично проживут без аттестатов и найдут работу". А Владимир между прочим в 9-м классе, ему в этом году ГИА сдавать. От домашнего образования отец тоже отказался, так как дети должны быть в социуме. Для индивидуального обучения, на котором отец настаивает, нужны медицинские показания. Но индивидуальные учебные планы, которые появились только в этом году, пока не понятно как смогут работать.

Замкнутый круг? Вообще, подросток и школа - сложная тема для многих семей, что уж говорить про неполную и многодетную. Но повод ли это к лишению родительских прав, тем более в ситуации, когда речь идет о реально развитых и умелых мальчишках?

С этим вопросом я обращалась ко многим ответственным лицам, но на фоне громкого публичного скандала и обращения Ивана в прокуратуру, все отмалчиваются. И, по их словам, оказывается, что все ведомства только пытались "обратить внимание отца на проблемы успеваемости детей".

- Мы ему задали единственный вопрос: почему ваши дети не ходят в школу? Ни о каком лишении родительских прав речи не было и нет. Но он повел себя агрессивно, так что диалога не получилось, - заявила корреспонденту "РГ" руководитель комитета по вопросам семьи, материнства и детства Хворостянского района Самарской области Мария Курова. - В 2018 году по делу этой семьи уже проходил суд. Однако судья не усмотрел оснований для поддержания иска, но семья по-прежнему стоит на учете в органах опеки не только как многодетная, но и как проблемная. Год спустя история повторяется. Для разрешения конфликта создана межведомственная комиссия, к этой ситуации подключат областных специалистов - психологов и педагогов.

Чиновничья машина, судя по всему, заработала. И все знают, как она может проехать по судьбе человека, преследуя свою цель. Не случайно от слов "комиссия", "подключат" и "помогут" в их устах у Ивана, уже наученного горьким опытом, портится настроение. Признаюсь, что у меня тоже.