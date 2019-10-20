Минтруд назвал объем выплат семьям погибших при прорыве дамбы

Семьи погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае получат по одному миллиону рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда.

"Семьям погибших будет перечислена единовременная страховая выплата по 1 миллиону рублей, пострадавшим - единовременная страховая выплата, размер которой индивидуален. Кроме того, лицам, находившимся на иждивении погибших, будут назначены ежемесячные страховые выплаты, также в индивидуальном размере", - цитирует "Интерфакс" пресс-службу ведомства.

Ночью в субботу в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Краяснорского края разрушилась дамба технологического водоема золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила два временных рабочих общежития. Из-за этого погибли 15 человек, еще пятеро считаются пропавшими без вести.