При пожаре в Новосибирске погибли четыре человека

В Железнодорожном районе Новосибирска в ночь с субботы на воскресенье сгорел частный заброшенный дом. После тушения огня на месте пожара были обнаружены тела четырех человек.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

По делу назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы. В сгоревшем доме долгое время никто не проживал, и следователям предстоит непростая работа по установлению личностей погибших.