Трудовое законодательство за последние годы изменилось, санкции за необеспечение работников средствами защиты выросли в разы.

Рыночные механизмы заработали и дали мощный импульс к внедрению цифровизации в процессы управления охраной труда и промышленной безопасности.

В Кузбассе установили первый вендинговый аппарат по выдаче средств индивидуальной защиты. Теперь на шахте "Распадской" в Междуреченске горняки получают СИЗ по номеру мобильного телефона: просто вводят его на экране вместе с пин-кодом. Пока автомат, содержащий около 650 изделий, выдает только очки, перчатки и фляжки. В ближайшее время список пополнят защитный крем и респираторы. А в более отдаленной перспективе на шахте планируют развернуть целую вендинговую сеть, которая поможет сократить время не только на выдачу, но и на учет средств индивидуальной защиты.

Обеспечение угольщиков последними, как, впрочем, и установка автоматизированных систем оповещения, - важные аспекты работы любого предприятия отрасли. А добыча подземным способом, отличающаяся наиболее высокими факторами риска, требует особого подхода к соблюдению норм охраны труда и промышленной безопасности. Этим вопросам начали уделять больше внимания в 2000-х, после череды крупных аварий на шахтах Кузбасса. И новой точкой отсчета стала трагедия на "Распадской" в 2010-м, когда в забое погиб 91 человек.

"По действовавшим типовым нормам 1978 года каждому шахтеру полагался минимальный набор спецодежды, спецобуви и СИЗ: сапоги резиновые, куртка ватная, костюм из ткани "Горизонт", рукавицы, каска и респиратор-лепесток, - отмечает гендиректор малого инновационного предприятия "Научно-технический центр инноваций в области охраны труда и промышленной безопасности" (НТЦ) при Кемеровском техническом госуниверситете Вячеслав Гацко. - А внедрять эффективные средства защиты и материалы, уже имевшиеся на рынке, не позволяла российская нормативная база. Потому в регионе по инициативе обладминистрации создали рабочую группу с участием представителей угольных компаний. Были разработаны и новые типовые нормы обеспечения работников СИЗ (их утвердили в 2008 году), что дало возможность применять у нас самые лучшие, эффективные образцы".

Автоматизированной системой управления охраной труда в регионе охвачено более 30 предприятий

Но передовые разработки на шахтах Кузбасса сходу приживались не всегда. Все дело в том, что импортные средства защиты при всех их достоинствах для работы в России не подходили. Ведь, скажем, шахты США или Южной Африки отличаются от российских по геологии и технологиям добычи. А когда в Кузбассе стали испытывать каски известной британской фирмы, фонарь в горных выработках вышибало вместе с креплением. Тогда сотрудники НТЦ выдали техническое задание производителю и тот адаптировал важнейшее средство защиты к местным условиям.

А сегодня законодательство позволяет угольщикам, использующим инновационные разработки для снижения производственных рисков, возвращать до двадцати процентов средств, отчисляемых в Фонд социального страхования. "Это десятки миллионов рублей, которые можно потратить на оплату медосмотров, обучения кадров, санаторно-курортного лечения, а также покупку СИЗ, - продолжает Гацко. - Если какие-то из средств не прописаны в действующих нормах, то за счет свободных денег можно закупить опытную партию и провести испытания. Именно так удалось внедрить инновации по защите на производстве органов дыхания, зрения, слуха и так далее.

НТЦ, созданный шесть лет назад, - первое за Уралом малое инновационное предприятие, которое продвигает эффективные решения в области охраны и гигиены труда, взаимодействуя как с производителями и поставщиками СИЗ и материалов для их производства, так и с научным сообществом, общественными организациями и конечными потребителями.

Внедрение эффективных СИЗ предполагает не только испытания, доработку, адаптацию и внесение изменений в нормативные документы. Как выяснилось, людей нужно обучать правилам ухода за инновационными изделиями. Так, на одной из шахт случился конфуз при испытании образца защитной полумаски со сменными противоаэрозольными фильтрами, срок службы которых - до двадцати шахтерских смен. Маску... постирали, не сняв предварительно фильтры. В результате они пришли в негодность.

"У нас есть лаборатория, где можно моделировать разнообразные риски, испытывать образцы спецодежды, обуви и материалов. Оборудован учебный класс для проведения семинаров, мастер-классов и консультаций, - говорит Вячеслав Гацко. - И наш опыт тиражируют промышленные предприятия. А мы готовим обучающие программы для разных целевых аудиторий, принимаем студентов на практику, проводим дни открытых дверей для школьников".

В июне 2019-го, во время Международной выставки "Уголь России и Майнинг" в Новокузнецке на всероссийском совещании по вопросам состояния условий и охраны труда в угольной промышленности НТЦ вместе с партнерами представил новую разработку - автоматизированную систему управления процессами промышленной безопасности. Эта система, основанная на оригинальной цифровой платформе ABIE, позволяет получать информацию о текущих уровнях риска на каждом рабочем месте. Она в реальном времени контролирует соблюдение техники безопасности, физическое состояние человека и проверяет его знания, используя смартфоны, планшеты и датчики-браслеты сотрудников.

"Работник может зайти в "личный кабинет" с любого гаджета с помощью специального приложения, включающего модули обучения и компетентности, - подчеркивает Гацко. - Можно отвечать на вопросы по охране труда, пожарной и электробезопасности, пока едешь на смену в вахтовке. Ответил правильно - попал в зеленую зону и сразу же получил допуск к работе (наряды выдаются в электронном виде). Не ответил - оказался в красной зоне, а значит, требуется дополнительный инструктаж. Работодатель сразу видит, у кого пройден медосмотр, кто обеспечен СИЗ, а кто нет. И каждому работнику приходит СМС с предупреждением: "Через два дня у вас заканчивается срок использования защитных сапог, получите новые". Если реакции нет, придет повторная СМС".

Конечно, работодателям сегодня предлагают самые разные программы. Но далеко не каждая учитывает все аспекты и процессы управления на том или ином производстве. Доморощенная же платформа, когда появился "электронный наряд-допуск", позволила собрать воедино разрозненные модули и по мере необходимости добавлять новые.

Автоматизированной системой управления процессами охраны труда в Кузбассе охвачено уже более тридцати предприятий, включая крупные химические и угольные, реализующие принцип "нулевого травматизма". До конца года к цифровому онлайн-центру, разработанному кузбасскими инженерами-программистами, подключатся еще около двадцати компаний. Облачная технология позволяет браться и за удаленные проекты. В том числе сотрудничать с предприятиями Воркуты, Казахстана и Монголии.