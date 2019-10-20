В вахтовый поселок золотодобытчиков в Курагинском районе Красноярского края, где в субботу прорыв дамбы унес жизни 15 человек, корреспондент "РГ" добирался долгие девять часов - приехать туда иначе, чем через Абакан, сегодня почти невозможно. Еще час ушел на то, чтобы "прорваться" сквозь полицейское оцепление. Поймав нечастый в этих местах сигнал мобильной связи, автор передает из рабочего вагончика.

...Четырехметровый поток ледяной воды, камней и глины обрушился на базу, где находились 174 вахтовика, в кромешной тьме. За минуты до катастрофы смыло столбы с проводами. Вырубилась, разумеется, и связь. Времянки и центральный склад, установленные на возвышении, не тронуло. А два брусовых общежития, в которых отдыхали человек 60, свободных от смены, и стоявшие прямо у русла два домика, где спали до десяти охранников, разбило в щепки.

Уже в первые часы после ЧП глава правительства Красноярского края Юрий Лапшин заявил, что дамба была построена незаконно и с нарушением норм

Как выяснится позже, 14 работников участка погибли сразу, еще один скончался по дороге в больницу, 44 пострадали. Четверых с ушибами и переломами средней степени тяжести отправили вертолетом в Красноярск. Пятерых доставили в Курагинскую райбольницу. Они лежат на соседних койках. Сутки спустя шок еще не прошел.

- Уж и не знаю, как сообразил в оконный проем забраться, когда все загрохотало, - признается машинист экскаватора Андрей Чаптыков. - Стены - ходуном, крыша валится. Прыгнул в воду меж несущихся бревен, а очнулся уже на сухом месте. Гидромониторщики вытащили, обогрели, укутали в какие-то тряпки.

- Мы ведь - те, кто спасся - считай, выбирались голыми, - поясняет иркутянин Анатолий Каргин. - Меня тоже окно спасло. Правда, прыгнуть не успел - смыло.

- Помню, более-менее в сознание пришел - глянул на часы: 2.50. Где-то в шесть утра кто-то легковушку завел - и помчался на ближайшую станцию Щетинкино трассы Абакан - Тайшет. Позвонил в МЧС. Вскоре из Краснокаменска примчались первые две "скорые", потом еще три - из Курагино. А к 10-12 стали спасатели прибывать...

Уже в первые часы после ЧП глава правительства Красноярского края Юрий Лапшин заявил, что дамба на золотом прииске в Курагинском районе была построена незаконно и с нарушением норм. Разумеется, окончательные выводы о причинах произошедшего предстоит сделать следователям. Между тем один из авторитетных специалистов на условиях конфиденциальности поделился с корреспондентом "РГ" своим неофициальным мнением:

- Насколько мне известно, отработка россыпного золота на реке Сейбе велась бессистемно - что называется, "где пожирнее". Перемычки поднимали теми же вскрышными породами - просто наваливали бульдозером что попало безо всякого устройства основания, уплотнения, крупнообломочных грунтов. Неудивительно, что такую дамбу размыло. Еще одно грубейшее нарушение: видимо, не думая о возможных последствиях, поселок поставили под дамбой. Если делают по науке, в проекте рассчитывают опасную зону - пути следования потока в случае прорыва. К тому же, объединяя четыре артели, сэкономили на инженерных кадрах. Когда руководители направлений ведут сразу все лицензии, уделить необходимое внимание каждому объекту невозможно. Кстати, в Ростехнадзоре не знать всего этого не могли. Этот орган утверждает проекты и планы развития, и его инспекторы постоянно проводят комиссионные проверки. Последняя была в сентябре.

Разрушенных строений не видно - их остатки смыты течением, но некоторые перекошенные балки пока не восстановлены

...Тем временем на месте ЧП сотни людей трудятся не покладая рук. Основные завалы практически разобраны. Разрушенных строений не видно - их остатки смыты течением, но некоторые перекошенные балки пока не восстановлены. В коричневой воде видны полузатопленные машины.

Группы вахтовиков кучкуются на пригорке. Лица у всех мрачнее нависающих над площадкой туч.

- Я тоже мог там оказаться, - признается Андрей Козьмин, приехавший на вахту из Приморского края. - Жил в одном из разрушенных общежитий, но в ту ночь был на смене, за 10 километров. Узнал про дамбу - дополз на своем бульдозере до поселка. Не увидеть больше друзей-товарищей... А нас всех завтра обещают вывезти. Не до золота теперь.

...За час до подписания номера "РГ" в штабной палатке завершается селекторное совещание. Когда исполняющий обязанности руководителя регионального главка МЧС по Красноярскому краю Вадим Сизых рапортует Москве "Доклад закончил", его хакасский коллега, генерал Александр Мулл, сообщает мне последние итоги минувшего воскресенья:

- Подробностей пока не знаю, но только что один из шести числившихся пропавшими без вести найден живым. Погодные условия - сами видите - достаточно экстремальные: температура ушла в минус, продолжает идти снег. Кинологическим группам действовать очень сложно. Однако завтра после рассвета группировка из 220 человек, в том числе 83 профессионала Южно-Сибирского и Красноярского отрядов, с помощью 41 единицы техники и восьми плавсредств продолжат поиски людей. И в реке, и по берегам. Спасателя надежда покидает последней.

Тем временем Седственный комитет обнародовал предварительную причину катастрофы на прииске. Каскад перемычек на реке Сейба был снесен из-за нарушений при проведении золотодобывающих работ. По делу о гибели рабочих задержаны три человека, в том числе генеральный директор золотодобывающего предприятия, владеющего обрушившейся дамбой.

Тем временем

Путин поручил помочь пострадавшим от прорыва дамбы в Красноярском крае

Президент РФ Владимир Путин выслушал доклады главы МЧС Евгения Зиничева и губернатора Красноярского края Александра Усса об аварии на дамбе около населенного пункта Щетинкино. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент поручил принять все меры по оказанию помощи людям, выяснению причин произошедшего", - заявил представитель Кремля. Песков также добавил, что глава государства поручил выяснить причины произошедшего и не допустить последствий обрушения дамбы на близлежащие населенные пункты.

Прямая речь

В воскресенье утром в Курагинскую ЦРБ привезли еще пятерых пациентов, пострадавших при прорыве дамбы в Щетинкине. Состояние их, как и тех, кто поступил накануне, опасений врачей не вызывает.

- Нам везут травмированных, - сообщила "РГ" дежурный хирург. - Ушибы, вывихи, переломы... Пациенты находятся в отделении, им оказана необходимая медицинская помощь, их состояние стабильно.

По словам медиков, два минувших дня были трудными: в субботу, едва стало известно о ЧП, все они - и те, кто дежурил по графику, и те, кто должен был отдыхать - прибыли на рабочие места: разворачивали дополнительные койки, готовили смотровые, перевязочные, операционные.

- Мы не знали, сколько человек и с какими травмами привезут. Больше всего боялись, что будет много тяжелых - мощности нашей реанимации ограниченны, - объяснила диспетчер "скорой".

К полудню стало ясно, что Курагинская больница с ситуацией справляется: в результате слаженной работы всех подразделений прибывшие пациенты получили помощь в течение нескольких часов. Пятерых старателей, найденных накануне ночью живыми, к 16.00 уже "стабилизировали".

- В такие моменты сложно не с профессиональной точки зрения - мы знали, что нас страхуют коллеги из Краевой больницы, - а психологически, - отметила дежурный хирург. - У многих пациентов - паника, шок. Мы старались оказать не только медицинскую помощь, но и по-человечески поддержать: улыбнуться, ободрить, успокоить. Это очень важно. Поэтому, конечно, устали. Но ничего - держимся.

...Жители райцентра начали приносить к больнице вещи для пациентов: многие работники прииска приехали на него издалека и у них нет родственников, которые могли бы передать все необходимое. Приносят и домашнюю еду - просят передать, чтобы пострадавшие скорее поправлялись.

Подготовила Ирина Штерман